峻誉．渣甸山添成交 4房大宅每呎4.93万沽
更新时间：15:18 2026-06-15 HKT
发布时间：15:18 2026-06-15 HKT
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中信泰富发展的豪宅项目峻誉．渣甸山添成交，售出1座5楼A室，面积1,679方呎，属4房2套间隔，配备私人升降机大堂，连一个车位成交价为8,280万元，呎价约49,315元。
中信泰富物业代理董事李肇文表示，本开至今暂录10宗成交，套现逾6.8亿元。项目1座4房标准单位招标意向价早前已调升5%至8%，若本月销售反应持续理想，招标意向价有机会进一步调升5%至8%。
峻誉．渣甸山去年推出至今累计售出42伙，占项目单位总数114伙近37%，涉及销售总值逾22亿元。
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