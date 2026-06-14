海盈山4B期周四发售75伙  入场价1342万

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，今日正式公布销售安排，周四（18日）以价单形式发售75伙两房单位。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，海盈山自首度开放4B期的两房现楼单位及公布第1号价单以来，受到市场热烈欢迎，并接获多个查询。为回应市场要求，正式公布期数销售安排，现定于周四（18日）以价单形式发售75伙两房单位。

嘉里物业代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，今次发展商推出单位全数来自第1B座单位，户户均享内园景致；涵盖50个两房连开放式厨房单位及25个两房单位，面积由484至 546方呎，全属标准户的户型 。

嘉里物业代理销售及市场策划副总监杨丽汶说，早前公布4B期首张价单提供多项优惠及付款办法，相信能满足不同买家的需要。今次推出的单位，价单定价1,637.43万至2,113.9万元，呎价33,591至38,716元；扣除最高折扣18%后，折实售价1,342.7万至1,733.4万元，折实呎价27,545至31,747元。