本地富豪3.62亿购波老道豪宅应天 呎价12.4万创今年新高

近期豪宅新盘频现大额成交，中半山一个超级豪宅项目，以招标方式售出顶层连天台特色户，更冲破10万大关，呎价高见12.43万元，创今年以来一手呎价新高纪录。有业界人士表示，项目造价理想，将进一步带动逾亿巨宅成交。市场消息则指出，该买家为本地富豪，原于1期租住单位，是次看准2期推售而购入。

顶层连天台特色户 大厅逾900呎

由长实发展位于中半山波老道超豪宅项目应天，项目早前「一口气」推出16伙以招标方式发售，今日首录成交，涉及单位位于20楼顶层08室特色户，面积2911方呎，属全层式单位，客饭厅采横厅设计，长度超过45呎，深度达20呎，巨无霸大厅面积超过900方呎，大厅前并设有面积达512方呎前庭，内置楼梯直通面积1675方呎天台。

该连天台特色户连同2个车位以3.62亿售出，呎价冲破10万大关，每呎高见12.4356万元，为今年至今一手呎价新高纪录。

长实营业部首席经理郭子威表示，尽管外围经济环境存在不确定性，加上中东等地缘政治局势的潜在风险，投资者正寻求分散配置，本港房地产市道持续稳步上扬，全新的超级豪宅供应罕有，项目甫一推出即引发买家入市，足证逾亿元超级豪宅市场的潜力。

长实营业经理陈咏慈表示，项目只有两套顶层连天台大宅及极少量特色大宅，昨日售出的顶层连天台大宅，楼层高度达3.5米，属5房3套户型，顶层设有按摩池，隐私度高。

业界料豪宅楼价全年升两成

美联高级营业董事布少明表示，应天昨日招标售出的特色户呎价高见12.43万，造价理想，反映买家看好豪宅后市，今年频现大额成交，料上述呎价将有助进一步带动超级豪宅交投，市场普遍看好今年楼价走势，料全年楼价升幅达15%，相信豪宅供应紧绌，造价升幅可看高一线，料将跑赢大市，全年升幅有机会达20%。

今年豪宅新盘频录逾亿成交个案，本报统计，今年至今豪宅新盘造价在1亿或以上的成交，暂得约69宗，造价最大宗为西半山宝峰，今年3月以4.2亿元售出一伙顶层特色户；同区天御2期今年5月以约3.73亿售出全层式单位，应天上述单位成交价达3.62亿，亦属今年豪宅新盘单一单位造价最高的第3位。

应天位处波老道上端，居高临下，以横排式规划，配以同一座向编排，每户互不对望，每户均设有私人升降机大堂，私隐度极高，项目享双边景致，前临维港景，后望马己仙峡、宝云山等一带山峦景。

项目共提供66伙分层住宅，当中60伙标准分层户，主要属3房双套及4房双套大宅，面积1875至2193方呎。项目只有2套顶层连天台大宅特色户，除上述售出单位外，另一伙位于20楼10室，面积3022方呎，同为5房连3套房间隔，单位附设有412方呎前庭及2136方呎天台，由于单位更大，造价有机会再度挑战新高。

相关文章：长实波老道豪宅命名应天 首推16伙招标