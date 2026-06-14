应天顶层户3.62亿沽 每呎12.43万创新高

长实发展的中半山波老道豪宅新盘应天 ，今日以招标形式售出位于20楼08号的顶层连天台大宅，面积2,911方呎 ，成交价3.62亿元，呎价124,356元，创出今年以来全港一手住宅单位新高。

长实营业部首席经理郭子威表示， 应天早前甫一出场即引发买家入市，足证逾亿元超级豪宅市场的潜力一触即发。尽管外围经济环境存在不确定性，加上中东等地缘政治局势的潜在风险，所以投资者正寻求分散配置。香港房地产市道持续稳步上扬，全新超级豪宅供应罕有，自然成为巨额投资者的猎物。

只有2伙顶层连天台大宅

长实营业经理陈咏慈表示， 应天只有2伙顶层连天台大宅及极少量特色大宅。其中20楼08号顶层连天台大宅层与层之间高度达3.5米，属5房3套户型 ，天台连前庭面积逾2,000方呎，顶层设有按摩池，隐私度十足。

应天共提供66伙分层住宅单位，当中60伙标准分层单位，主要属3房双套及4房双套大宅设计，面积由1,875至2,193方呎，以及极少量特色大宅。

其中2伙顶层连天台大宅，面积分别2,911及3,022方呎，层与层之间高度达3.5米，属5房3套间隔，天台连前庭面积逾2,000方呎，设私人游泳池或按摩池。另外设有4伙连前庭特色户，面积由1,800至2,112方呎。