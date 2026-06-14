新盘市场单日沽10伙 海德园占3宗 2房招标售1019万

新盘市场昨单日沽约10伙，最瞩目为太古地产牵头发展的柴湾新盘海德园连沽3伙，套现约2,730.6万，该批单位成交价由852.3万至1,019.2万，呎价约15,872至17,787元；当中造价最高为3座7楼H室，面积573方呎，属2房间隔，以1,019.2万招标方式成交，呎价约17,787元。

DEEP WATER SOUTH招标3714万沽

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘DEEP WATER SOUTH 6B期，以招标方式录成交，为1B座29楼A室，面积918方呎，属3房套及工作间连洗手间，成交价逾3,714.5万，呎价40,463元。整个项目开售至今累售181伙，套现近33.6亿。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该盘单位全数为3房及4房大宅，位处港岛南地段，加上项目以南法奢华生活设计概念，深受城中名人富豪、家族办公室及专业人士青睐。

宏安旗下黄大仙荟淳亦新录成交，为20楼E室，面积360方呎的2房户，以708.8万成交，呎价约19,689元。

高临重推6伙 同日发售车位

另外，资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临，已届现楼，自正式开放后获市场众多查询，项目昨日上载最新销售安排，将于周三（17日）重新推售6个单位，包括2个1房户、3个2房及1个3房单位，面积由272至707方呎。

其中1房单位将于当日早上11时以先到先得形式发售，而2房及3房单位亦将于同日11时以招标形式推售，于同日12时截标。该盘同日亦推出住宅车位发售，涉及13个住宅车位及3个电单车车位。