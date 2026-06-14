Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘市场单日沽10伙 海德园占3宗 2房招标售1019万

新盘速递
更新时间：09:44 2026-06-14 HKT
发布时间：09:44 2026-06-14 HKT

新盘市场昨单日沽约10伙，最瞩目为太古地产牵头发展的柴湾新盘海德园连沽3伙，套现约2,730.6万，该批单位成交价由852.3万至1,019.2万，呎价约15,872至17,787元；当中造价最高为3座7楼H室，面积573方呎，属2房间隔，以1,019.2万招标方式成交，呎价约17,787元。

DEEP WATER SOUTH招标3714万沽

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘DEEP WATER SOUTH 6B期，以招标方式录成交，为1B座29楼A室，面积918方呎，属3房套及工作间连洗手间，成交价逾3,714.5万，呎价40,463元。整个项目开售至今累售181伙，套现近33.6亿。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该盘单位全数为3房及4房大宅，位处港岛南地段，加上项目以南法奢华生活设计概念，深受城中名人富豪、家族办公室及专业人士青睐。

宏安旗下黄大仙荟淳亦新录成交，为20楼E室，面积360方呎的2房户，以708.8万成交，呎价约19,689元。

高临重推6伙 同日发售车位

另外，资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临，已届现楼，自正式开放后获市场众多查询，项目昨日上载最新销售安排，将于周三（17日）重新推售6个单位，包括2个1房户、3个2房及1个3房单位，面积由272至707方呎。

其中1房单位将于当日早上11时以先到先得形式发售，而2房及3房单位亦将于同日11时以招标形式推售，于同日12时截标。该盘同日亦推出住宅车位发售，涉及13个住宅车位及3个电单车车位。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
22小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
12小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
16小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
5小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
15小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
17小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
16小时前