新盘续有承接 HENLEY PARK单日连沽3伙

新盘持续有承接，恒基旗下启德HENLEY PARK昨日连录3宗成交，单日套现逾9500万。最新售出单位为项目1A座15至17楼的A室，面积均为937方呎，属3房1套户型，成交价介乎3157.69万至3176.43万，成交呎价约33700至33900元。

MIAMI QUAY I 1085万沽

同区由会德丰地产牵头发展的MIAMI QUAY I，昨日再售出4伙，成交金额合共约3626万。其中3座22楼及28楼F室，均属2房连开放式厨房户型，面积460方呎，成交价1070.4万及1085.4万，呎价23270元及23596元。

另外售出2座为项目3座5楼和25楼E室，面积同为325方呎，属1房连开放式厨房户型，成交价分别714.8万及755万，呎价21994元及23231元。MIAMI QUAY系列自现楼开放以来销情持续，项目至今累售494伙，套现近52.1亿

海瑅湾I单日套现逾5359万

由信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日连沽5伙，单日套现逾5359万，当中成交价及呎价最高单位为2B座9楼A室，属海瑅璟单位，面积775方呎，3房1套连工人房间隔，以逾1558万沽出，呎价20108元。海瑅湾I自3月底推出以来反应热烈，至今累积沽出794伙，总套现金额逾70亿。

恒隆旗下九龙湾皓日以招标形式售出1伙3房户，为26楼A室，面积约770方呎，采3房1套连工作间设计，成交价约1469万，呎价约19077元，据了解买家为用家。