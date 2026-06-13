Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘续有承接 HENLEY PARK单日连沽3伙

新盘速递
更新时间：11:59 2026-06-13 HKT
发布时间：11:59 2026-06-13 HKT

新盘持续有承接，恒基旗下启德HENLEY PARK昨日连录3宗成交，单日套现逾9500万。最新售出单位为项目1A座15至17楼的A室，面积均为937方呎，属3房1套户型，成交价介乎3157.69万至3176.43万，成交呎价约33700至33900元。

MIAMI QUAY I 1085万沽

同区由会德丰地产牵头发展的MIAMI QUAY I，昨日再售出4伙，成交金额合共约3626万。其中3座22楼及28楼F室，均属2房连开放式厨房户型，面积460方呎，成交价1070.4万及1085.4万，呎价23270元及23596元。

另外售出2座为项目3座5楼和25楼E室，面积同为325方呎，属1房连开放式厨房户型，成交价分别714.8万及755万，呎价21994元及23231元。MIAMI QUAY系列自现楼开放以来销情持续，项目至今累售494伙，套现近52.1亿

海瑅湾I单日套现逾5359万

由信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日连沽5伙，单日套现逾5359万，当中成交价及呎价最高单位为2B座9楼A室，属海瑅璟单位，面积775方呎，3房1套连工人房间隔，以逾1558万沽出，呎价20108元。海瑅湾I自3月底推出以来反应热烈，至今累积沽出794伙，总套现金额逾70亿。

恒隆旗下九龙湾皓日以招标形式售出1伙3房户，为26楼A室，面积约770方呎，采3房1套连工作间设计，成交价约1469万，呎价约19077元，据了解买家为用家。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
5小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
19小时前
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
14小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2小时前
WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求 做1步避免「失联」 附受影响型号清单
WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求 做1步避免「失联」 附受影响型号清单
生活百科
22小时前
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
时尚购物
17小时前
欧倩怡被追问与男友性生活 大方谈亲密进展：OK㗎 会考5分变硕士 见工曾被质疑靠个样？
欧倩怡被追问与男友性生活 大方谈亲密进展：OK㗎 会考5分变硕士 见工曾被质疑靠个样？
影视圈
3小时前
G.E.M.邓紫棋演唱会无缘再踏启德主场馆 认申请被拒：我有自知之明 移师深圳包半个月档期
G.E.M.邓紫棋演唱会无缘再踏启德主场馆 认申请被拒：我有自知之明 移师深圳包半个月档期
影视圈
15小时前