海盈山4B期开价 首批75伙 每呎2.94万抢攻 贴近同区一手造价 入场价1342万

嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，上月以招标方式推售3房及4房大户，销情不俗，发展商公布首张价单，共涉及75伙，推出2房户发售，折实平均呎价约2.94万，贴近同区一手造价，入场价约1342万。项目将于周五起收票，最快下周进行首轮销售。

海盈山4B期公布首张75伙价单，面积介乎484方呎至546方呎，定价由1637.43万至2113.9万，价单呎价33591至38716元，计算发展商提供最高18%折扣后，折实平均呎价29948元，折实售价约1342.7万至1733.4万，折实呎价27545至31747元。

项目首批折实平均呎价不足3万，与最近毗邻由会德丰地产牵头发展的DEEP WATER SOUTH 6A期首批折实平均呎价约2.9万，高出约1.4%，以海盈山4B期上月以招标方式售出的3房及4房整体平均成交呎价约4.3万水平比较，则低逾30%，现时区内一手成交呎价由2.77万至4.5万不等，项目首批属贴市价推售。

海盈山4B期邻近一手及二手呎价

项目 平均呎价 (约元) 海盈山4B期 29,448 (首批折实) 海盈山4A期 27,989 (2023年7月首批折实)

38,000 (近期一手)

27,300 (近期二手) DEEP WATER SOUTH 6A期 29,055 (今年3月首批折实)

31,000 (近期一手) 滶晨 20,932 (去年6月首批折实)

27,700 (近期一手) 滶晨II 21,800 (去年7月首批折实)

45,000 (近期一手) Blue Coast II 35,000 (近期一手) Blue Coast 36,600 (近期一手)

价单售价最平单位为1B座6楼D室，面积484方呎，折实入场价1342.7万，呎价27742元；售价最高则为1B座36楼C室，面积546方呎，折实售价2113.9万，折实呎价31747元，该单位同为首张价单中呎价最高。至于呎价最平为1B座6楼E室，面积499方呎，折实售价1374.5万，折实呎价27545元。

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期。

最快下周首轮销售

嘉里董事及香港区总经理汤耀宗表示，首张价单提供75伙2房单位，价钱参考项目4A、4B期及南区近期成交价，并形容价钱为「港岛南岸至盈价」。首张价单对比项目4A期最后一张价单高约22%。

汤耀宗续指，项目将于明日起开放现楼示范单位予公众参观及展开收票，预计最快可于下周推售，并称现时楼市畅旺，黄竹坑站上盖发展渐成熟，加上项目首批单位提供区内罕有的全新2房供应，因此相信将成为市场焦点。

信和执行董事田兆源称，首张价单提供多项优惠及付款办法，折扣率最高达18%，相信能满足不同买家需要，项目是次定价有一定认受性，项目位于港铁站上盖，加上属压轴供应，相信会吸引一定投资客源。

太古地产住宅业务董事杜伟业指，首批涵盖50伙2房连开放式厨房单位及25伙2房连梗厨单位，全数位于1B座，均可享内园景观。同时现时一手新盘成交已录逾万宗水平，楼价亦反弹逾10%，认为楼市会健康发展。

美联高级董事布少明表示，项目坐拥铁路交通便利优势，加上项目租务潜力优厚，故获不少用家及长线投资客钟情，而项目早前招标的销售反应理想，由于首批单位订价贴市，加上楼市气氛持续向好，相信项目投资客比例或高占约4成，而租金回报率约3厘，另外内地客比例则料占约4至5成，料首批单位销情亦将会理想。

中原首席营业董事李巍表示，项目折实平均呎价与近期港岛南岸物业首张价单均价相近。近期一手市场承接力强劲，项目坐拥港铁黄竹坑站上盖地利优势，而港岛铁路盘向来供应短缺；加上具备现楼即买即住、或即时放租的弹性，开价尚算克制，同时政府计划于香港仔打造「游艇旅游综合发展区」，升值潜力可看高一线。

海盈山1B座37楼C室：

海盈山1B座37楼D室：

提供最长360天成交期 可享14%至16%折扣

发展商是次共提供3种付款方法，由于项目已属现楼，买家可选择最长的360天付款计划，另亦设有一按付款计划，供买家灵活调配资金。

项目提供3种付款方法，包括90天付款、360天付款及一按置业计划付款，最高折扣由14%至16%，以90天付款享最高折扣。

由于海盈山4B期已属现楼，买家可即买即住，是次发展商仍提供最长的360天成交期，最高可享14%折扣，买家签定临时合约时付楼价5%后，须于60天及210天内，分别缴付楼价5%，即合共缴付楼价15%，余款85%于360天内付清。买家若提早于150天内还款，可获成交金额2%的现金回赠。

近年推售新盘，由于发展商期望尽快能资金回笼，并非每个项目均提供一按或二按计划，是次海盈山4B期推售，发展商亦提供一按置业计划，最高可享16%折扣优惠，附设的第一按揭贷款额，最高可承造成交金额的90%，还款期最长25年，一按息率为最优惠利率（P为5.25厘）减2厘作计算，即息率为3.25厘。

海盈山面积446呎起

海盈山4B期共设有368伙，其中2房单位共设有198伙，占项目约54%，面积介乎446至592方呎，2房单位客饭厅间隔方正，不设玄关，实用性高，同时连接三合一露台及工作平台，将室内空间延展至室外。全屋厅房均设有落地玻璃窗，采光度佳，进一步提升室内的空间感。其中以1B座B室及C室为例，享四园翠绿景致，客厅及所有睡房均为同一个方向，为小家庭缔造理想居所。

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