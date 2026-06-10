海盈山4B期开价 首批75伙 每呎2.94万抢攻 贴近同区一手造价 入场价1342万
发布时间：15:27 2026-06-10 HKT
嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，上月以招标方式推售3房及4房大户，销情不俗，发展商公布首张价单，共涉及75伙，推出2房户发售，折实平均呎价约2.94万，贴近同区一手造价，入场价约1342万。项目将于周五起收票，最快下周进行首轮销售。
海盈山4B期公布首张75伙价单，面积介乎484方呎至546方呎，定价由1637.43万至2113.9万，价单呎价33591至38716元，计算发展商提供最高18%折扣后，折实平均呎价29948元，折实售价约1342.7万至1733.4万，折实呎价27545至31747元。
项目首批折实平均呎价不足3万，与最近毗邻由会德丰地产牵头发展的DEEP WATER SOUTH 6A期首批折实平均呎价约2.9万，高出约1.4%，以海盈山4B期上月以招标方式售出的3房及4房整体平均成交呎价约4.3万水平比较，则低逾30%，现时区内一手成交呎价由2.77万至4.5万不等，项目首批属贴市价推售。
海盈山4B期邻近一手及二手呎价
|项目
|平均呎价 (约元)
|海盈山4B期
|29,448 (首批折实)
|海盈山4A期
|27,989 (2023年7月首批折实)
38,000 (近期一手)
27,300 (近期二手)
|DEEP WATER SOUTH 6A期
|29,055 (今年3月首批折实)
31,000 (近期一手)
|滶晨
|20,932 (去年6月首批折实)
27,700 (近期一手)
|滶晨II
|21,800 (去年7月首批折实)
45,000 (近期一手)
|Blue Coast II
|35,000 (近期一手)
|Blue Coast
|36,600 (近期一手)
价单售价最平单位为1B座6楼D室，面积484方呎，折实入场价1342.7万，呎价27742元；售价最高则为1B座36楼C室，面积546方呎，折实售价2113.9万，折实呎价31747元，该单位同为首张价单中呎价最高。至于呎价最平为1B座6楼E室，面积499方呎，折实售价1374.5万，折实呎价27545元。
最快下周首轮销售
嘉里董事及香港区总经理汤耀宗表示，首张价单提供75伙2房单位，价钱参考项目4A、4B期及南区近期成交价，并形容价钱为「港岛南岸至盈价」。首张价单对比项目4A期最后一张价单高约22%。
汤耀宗续指，项目将于明日起开放现楼示范单位予公众参观及展开收票，预计最快可于下周推售，并称现时楼市畅旺，黄竹坑站上盖发展渐成熟，加上项目首批单位提供区内罕有的全新2房供应，因此相信将成为市场焦点。
信和执行董事田兆源称，首张价单提供多项优惠及付款办法，折扣率最高达18%，相信能满足不同买家需要，项目是次定价有一定认受性，项目位于港铁站上盖，加上属压轴供应，相信会吸引一定投资客源。
太古地产住宅业务董事杜伟业指，首批涵盖50伙2房连开放式厨房单位及25伙2房连梗厨单位，全数位于1B座，均可享内园景观。同时现时一手新盘成交已录逾万宗水平，楼价亦反弹逾10%，认为楼市会健康发展。
美联高级董事布少明表示，项目坐拥铁路交通便利优势，加上项目租务潜力优厚，故获不少用家及长线投资客钟情，而项目早前招标的销售反应理想，由于首批单位订价贴市，加上楼市气氛持续向好，相信项目投资客比例或高占约4成，而租金回报率约3厘，另外内地客比例则料占约4至5成，料首批单位销情亦将会理想。
中原首席营业董事李巍表示，项目折实平均呎价与近期港岛南岸物业首张价单均价相近。近期一手市场承接力强劲，项目坐拥港铁黄竹坑站上盖地利优势，而港岛铁路盘向来供应短缺；加上具备现楼即买即住、或即时放租的弹性，开价尚算克制，同时政府计划于香港仔打造「游艇旅游综合发展区」，升值潜力可看高一线。
海盈山1B座37楼C室：
海盈山1B座37楼D室：
提供最长360天成交期 可享14%至16%折扣
发展商是次共提供3种付款方法，由于项目已属现楼，买家可选择最长的360天付款计划，另亦设有一按付款计划，供买家灵活调配资金。
项目提供3种付款方法，包括90天付款、360天付款及一按置业计划付款，最高折扣由14%至16%，以90天付款享最高折扣。
由于海盈山4B期已属现楼，买家可即买即住，是次发展商仍提供最长的360天成交期，最高可享14%折扣，买家签定临时合约时付楼价5%后，须于60天及210天内，分别缴付楼价5%，即合共缴付楼价15%，余款85%于360天内付清。买家若提早于150天内还款，可获成交金额2%的现金回赠。
近年推售新盘，由于发展商期望尽快能资金回笼，并非每个项目均提供一按或二按计划，是次海盈山4B期推售，发展商亦提供一按置业计划，最高可享16%折扣优惠，附设的第一按揭贷款额，最高可承造成交金额的90%，还款期最长25年，一按息率为最优惠利率（P为5.25厘）减2厘作计算，即息率为3.25厘。
海盈山面积446呎起
海盈山4B期共设有368伙，其中2房单位共设有198伙，占项目约54%，面积介乎446至592方呎，2房单位客饭厅间隔方正，不设玄关，实用性高，同时连接三合一露台及工作平台，将室内空间延展至室外。全屋厅房均设有落地玻璃窗，采光度佳，进一步提升室内的空间感。其中以1B座B室及C室为例，享四园翠绿景致，客厅及所有睡房均为同一个方向，为小家庭缔造理想居所。
相关文章：港岛南岸「海盈山」验收获93分 验楼师赞地板铺工好 两房大梗厨成卖点｜专家验砖头