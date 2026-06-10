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海盈山4B期开价 首批75伙 每呎均价2.94万 入场费1342万

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更新时间：15:27 2026-06-10 HKT
发布时间：15:27 2026-06-10 HKT

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，今日开价，推出首批75伙价钱，全为2房户型，折实入场价约1,342.7万元，折实平均呎价约29,448元。

嘉里董事及香港区总经理汤耀宗表示，首张价单提供75伙2房单位，价钱参考项目4A、4B期及南区近期成交价，并形容价钱为「港岛南岸至盈价」。首张价单对比项目4A期最新一张价单高约22%。

汤耀宗续指，项目首批单位提供区内罕有的全新2房供应，相信将成为市场焦点。项目将于明日起开放现楼示范单位予公众参观及展开收票，预计将于下周推售。

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期。
嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期。

太古地产住宅业务董事杜伟业指，首批涵盖50伙2房连开放式厨房单位及25伙2房连梗厨单位，全数位于1B座，均可享内园景观。

信和执行董事田兆源称，提供多项优惠及付款办法，折扣率最高达18%，相信能满足不同买家需要。项目是次定价于市场有一定认受性，项目位于港铁站上盖，加上属压轴供应，相信会吸引一定投资客。

首张价单定价由1,637.43万至2,113.9万元，价单呎价33,591至38,716元，计算发展商提供最高18%折扣优惠后，折实售价约1,342.7万至1,733.4万元，折实呎价27,545至31,747元，折实平均呎价约29,448元。

入场售价最低单位为1B座6楼D室，面积484方呎，属2房连开放式厨房间隔，折实售价1,342.7万9，折实呎价27,742元。

海盈山1B座37楼C室：

海盈山1B座37楼D室：

海盈山面积446呎起

海盈山4B期共设有368伙，其中2房单位共设有198伙，占项目约54%，面积介乎446至592方呎，2房单位客饭厅间隔方正，不设玄关，实用性高，同时连接三合一露台及工作平台，将室内空间延展至室外。全屋厅房均设有落地玻璃窗，采光度佳，进一步提升室内的空间感。其中以1B座B室及C室为例，享四园翠绿景致，客厅及所有睡房均为同一个方向，为小家庭缔造理想居所。

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