Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海盈山4B期两房示位曝光 短期内公布销售安排

新盘速递
更新时间：16:51 2026-06-09 HKT
发布时间：16:51 2026-06-09 HKT

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，嘉里董事及香港区总经理汤耀宗表示，海盈山位处港岛南区瞩目地段，呈现出港岛南区独有优逸生活氛围，享有迷人山海景致。项目4B期自以招标形式推售以来，深受市场欢迎。今日发展商向传媒介绍期数2房现楼单位，并预计短期内公布有关2房单位销售安排。

嘉里代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，今日介绍2房单位为1B座37楼C室及1B座37楼D室，面积分别为546及484方呎。单位享四园翠绿景致，客厅及所有睡房均为同一个方向，为小家庭缔造理想居所。

嘉里物业代理销售及市场策划副总监杨丽汶表示，项目4B期的2房单位客饭厅间隔方正，不设玄关，实用性高，同时连接三合一露台及工作平台，将室内空间延展至室外。全屋厅房均设有落地玻璃窗，采光度佳，进一步提升室内的空间感。 

第1B座37楼C室，面积为546方呎，为2房连梗厨设计，坐落大单边位置，享翠绿景致。客厅及所有睡房均为同一个方向，景观开扬辽阔。客饭厅间隔方正，不设玄关及走廊，实用性极高，而且配备深受市场欢迎的梗厨设计。长方形客饭厅连接露台及工作平台，将室内空间延展至室外，同时加强室内有效的通风换气，提升空气质素。

海盈山1B座37楼C室：

 第1B座37楼C室，面积为546方呎，为2房连梗厨设计，坐落大单边位置，享翠绿景致。客厅及所有睡房均为同一个方向，景观开扬辽阔。客饭厅间隔方正，不设玄关及走廊，实用性极高，而且配备深受市场欢迎的梗厨设计。长方形客饭厅连接露台及工作平台，将室内空间延展至室外，同时加强室内有效的通风换气，提升空气质素。

海盈山1B座37楼D室：

而1B座37楼D室，面积484方呎，为2房连开放式厨房设计，大大提升饭厅空间感。单位厅房同向，坐享四园翠景，景观辽阔。全屋厅房均设有落地玻璃窗，加强单位的采光度以及令景致更开扬。主人睡房空间感十足，并同时预留衣柜位置。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
7小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
2小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
5小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
9小时前
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
保健养生
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
4小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
6小时前