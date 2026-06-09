海盈山4B期两房示位曝光 短期内公布销售安排

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，嘉里董事及香港区总经理汤耀宗表示，海盈山位处港岛南区瞩目地段，呈现出港岛南区独有优逸生活氛围，享有迷人山海景致。项目4B期自以招标形式推售以来，深受市场欢迎。今日发展商向传媒介绍期数2房现楼单位，并预计短期内公布有关2房单位销售安排。

嘉里代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，今日介绍2房单位为1B座37楼C室及1B座37楼D室，面积分别为546及484方呎。单位享四园翠绿景致，客厅及所有睡房均为同一个方向，为小家庭缔造理想居所。

嘉里物业代理销售及市场策划副总监杨丽汶表示，项目4B期的2房单位客饭厅间隔方正，不设玄关，实用性高，同时连接三合一露台及工作平台，将室内空间延展至室外。全屋厅房均设有落地玻璃窗，采光度佳，进一步提升室内的空间感。

第1B座37楼C室，面积为546方呎，为2房连梗厨设计，坐落大单边位置，享翠绿景致。客厅及所有睡房均为同一个方向，景观开扬辽阔。客饭厅间隔方正，不设玄关及走廊，实用性极高，而且配备深受市场欢迎的梗厨设计。长方形客饭厅连接露台及工作平台，将室内空间延展至室外，同时加强室内有效的通风换气，提升空气质素。

海盈山1B座37楼C室：

第1B座37楼C室，面积为546方呎，为2房连梗厨设计，坐落大单边位置，享翠绿景致。客厅及所有睡房均为同一个方向，景观开扬辽阔。客饭厅间隔方正，不设玄关及走廊，实用性极高，而且配备深受市场欢迎的梗厨设计。长方形客饭厅连接露台及工作平台，将室内空间延展至室外，同时加强室内有效的通风换气，提升空气质素。

海盈山1B座37楼D室：

而1B座37楼D室，面积484方呎，为2房连开放式厨房设计，大大提升饭厅空间感。单位厅房同向，坐享四园翠景，景观辽阔。全屋厅房均设有落地玻璃窗，加强单位的采光度以及令景致更开扬。主人睡房空间感十足，并同时预留衣柜位置。