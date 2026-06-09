Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兴胜葵涌商业项目命名WEST CASTLE 涉24伙季内推售

新盘速递
更新时间：16:13 2026-06-09 HKT
发布时间：16:13 2026-06-09 HKT

兴胜创建旗下葵涌业成街22号商业项目，今日正式命名WEST CASTLE，楼高21层合共提供24伙，建筑面积介乎2,148至全层4,765方呎，预计将于季内推售。

兴胜创建执行董事周嘉峰表示，项目全幢楼高21层，合共提供24伙，当中全层单位占8伙，其余则为一层2伙，建筑面积由乎2,148至全层的4,765方呎。单位整体楼高约4.2米，顶层单位则楼高4.9米，另外项目所有单位均配备独立厕所，并采取无柱方型设计，于区内罕有供应。

周嘉峰续指，项目价钱将参考邻近工商物业近期成交呎价，预计将于今季推售。目前项目已接获不少查询以用家为主，当中不少准买家有意购入多于一层。

中原（工商舖）董事总经理潘志明指，工商舖市况逐渐升温，今年首5个月累计录得约1,809宗，按年升约225宗或14.2%，而于首季则录约1,048宗成交，涉资约189.42亿元，按年分别升8.9%及56.42%，反映中高价工商物业成交增加，更多资金流入工商市场，同时意味整体市场正稳步上扬。另外工厦成交亦见升幅，当中5月单月录约259宗成交，创近4年新高。

中原（工商舖）工商部董事刘重兴说，近年不少新落成工商物业集中在西九龙区，吸纳不少用家及投资客关注西九龙工商物业，有助提振本港工商市场。而葵涌区租务方面，区内全新工厦呎租已较去年上升5%至10%，个别物业更见30元水平。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
6小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
23小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
49分钟前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
4小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
8小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
保健养生
5小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
5小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
2026-06-08 15:08 HKT