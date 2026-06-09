兴胜葵涌商业项目命名WEST CASTLE 涉24伙季内推售

兴胜创建旗下葵涌业成街22号商业项目，今日正式命名WEST CASTLE，楼高21层合共提供24伙，建筑面积介乎2,148至全层4,765方呎，预计将于季内推售。

兴胜创建执行董事周嘉峰表示，项目全幢楼高21层，合共提供24伙，当中全层单位占8伙，其余则为一层2伙，建筑面积由乎2,148至全层的4,765方呎。单位整体楼高约4.2米，顶层单位则楼高4.9米，另外项目所有单位均配备独立厕所，并采取无柱方型设计，于区内罕有供应。

周嘉峰续指，项目价钱将参考邻近工商物业近期成交呎价，预计将于今季推售。目前项目已接获不少查询以用家为主，当中不少准买家有意购入多于一层。

中原（工商舖）董事总经理潘志明指，工商舖市况逐渐升温，今年首5个月累计录得约1,809宗，按年升约225宗或14.2%，而于首季则录约1,048宗成交，涉资约189.42亿元，按年分别升8.9%及56.42%，反映中高价工商物业成交增加，更多资金流入工商市场，同时意味整体市场正稳步上扬。另外工厦成交亦见升幅，当中5月单月录约259宗成交，创近4年新高。

中原（工商舖）工商部董事刘重兴说，近年不少新落成工商物业集中在西九龙区，吸纳不少用家及投资客关注西九龙工商物业，有助提振本港工商市场。而葵涌区租务方面，区内全新工厦呎租已较去年上升5%至10%，个别物业更见30元水平。