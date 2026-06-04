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滶蕴首日招标沽40伙 套现近23亿

新盘速递
更新时间：16:12 2026-06-04 HKT
发布时间：16:12 2026-06-04 HKT

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴今日为首日截标，即售出40伙大宅，套现近23亿元，创今年单日套现金额新高。其中复式连天台特色户成交呎价56,866元，创今年楼花项目新高。

今日售出的40伙低密度大宅中，包括27伙复式大宅、13伙四房及三房平层大宅。成交价由3,836.3万至9,144万元，成交呎价介29,200至56,866元。

当中最高成交金额及呎价单位为7楼和8楼S3天台特色户「御风•复邸」，面积1,608方呎，属4房3套复式连天台设计，天台面积567方呎，连2个车位，成交价9,144万元，呎价56,866元，呎价创今年豪宅楼花新高。

买家包括本地传统豪宅买家、家族办公室高端客户及内地富豪等，而且看好项目邻近九龙塘地铁站，项目仅约十分钟步程内到达九龙塘站，而且属具规模的低密度豪宅。

相关文章：新世界九龙塘滶蕴复式示位曝光 花园作设计概念 呈现隆重精致轻奢大宅

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