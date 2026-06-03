九建半山名汇全盘售罄 套现逾9.65亿

九建西营盘半山名汇已正式取得满意纸，并于日前举行亮灯仪式，标志西营盘半山都会新地标正式诞生，迈进现楼交付重要里程。随着项目工程及相关交楼准备工作顺利完成，发展商已启动交楼程序，分批通知业主办理收楼安 排，迎接住户展开崭新都会生活。

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳表示，半山名汇位处西营盘矜贵地段，邻近般咸道及西半山一带，坐拥完善交通网络、成熟社区配套及优越校网优势，成为西营盘半山都会新地标。项目自推出以来市场反应理想，凭借港岛西核心地段优势、精心规划的单位间隔及高实用率，深受用家及投资者支持。全盘111伙已沽清，套现逾9.65亿元，反映市场对西营盘及西半山一带优质住宅项目的需求持续殷切。随着项目正式取得入伙纸并举行亮灯仪式，陆续安排交楼，为业主提供细致周全的入伙体验。

陈淑芳续指，集团积极推进旗下住宅发展项目，位于清水湾道的大型发展项目正积极筹备部署推出。该项目属集团重点发展项目之一，规模庞大，相信将为市场带来具吸引力的优质住宅供应，进一步巩固集团于香港住宅市场的 发展版图。