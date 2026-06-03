Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九建半山名汇全盘售罄 套现逾9.65亿

新盘速递
更新时间：21:06 2026-06-03 HKT
发布时间：21:06 2026-06-03 HKT

九建西营盘半山名汇已正式取得满意纸，并于日前举行亮灯仪式，标志西营盘半山都会新地标正式诞生，迈进现楼交付重要里程。随着项目工程及相关交楼准备工作顺利完成，发展商已启动交楼程序，分批通知业主办理收楼安 排，迎接住户展开崭新都会生活。

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳表示，半山名汇位处西营盘矜贵地段，邻近般咸道及西半山一带，坐拥完善交通网络、成熟社区配套及优越校网优势，成为西营盘半山都会新地标。项目自推出以来市场反应理想，凭借港岛西核心地段优势、精心规划的单位间隔及高实用率，深受用家及投资者支持。全盘111伙已沽清，套现逾9.65亿元，反映市场对西营盘及西半山一带优质住宅项目的需求持续殷切。随着项目正式取得入伙纸并举行亮灯仪式，陆续安排交楼，为业主提供细致周全的入伙体验。

陈淑芳续指，集团积极推进旗下住宅发展项目，位于清水湾道的大型发展项目正积极筹备部署推出。该项目属集团重点发展项目之一，规模庞大，相信将为市场带来具吸引力的优质住宅供应，进一步巩固集团于香港住宅市场的 发展版图。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
1小时前
02:07
Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对
突发
4小时前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
10小时前
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
政情
6小时前
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
9小时前
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
05:57
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
15小时前
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰潜逃到瑞典、回港家中再诞Danny后被捕
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 芬兰诞长女夭折 瑞典接管次女 回港家中再诞Danny后被捕
社会
7小时前
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
01:35
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
社会
4小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
7小时前
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
影视圈
9小时前