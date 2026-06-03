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新世界九龙塘滶蕴复式示位曝光 花园作设计概念 呈现隆重精致轻奢大宅 明推首65伙招标

新盘速递
更新时间：16:46 2026-06-03 HKT
发布时间：16:46 2026-06-03 HKT

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴将于明日首度截标，发展商透露有机会于即日开标，另外项目现时最受欢迎户型以复式大宅为主。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，明日将为项目首日截标，涉65伙，并形容市场反应十分热烈，接获相关查询，其中有约7至8成为本地豪客，其余则为内地客及新香港人。

何家欣续指，现时查询户型中，以复式户型为主，而3房平层户亦深受市场追捧，主要因为买家认为可借此入住传统豪宅地段而有兴趣。项目亦预料将有机会于即日公布招标结果。由于项目供应有限，且属市场罕有，将逐步有序地加推。

滶蕴今日开放1个连家具无改动示范单位予传媒参观，以5楼和6楼D2室（复式单位）为蓝本所搭建，面积1,605方呎，属3房3套连工作间套房设计。整体风格以花园作设计概念，以琥珀与大地色调为基底，结合手工细节与天然材质，呈现隆重精致的轻奢大宅。

滶蕴5楼和6楼D2室连家具无改动示位：

下层主要为为大宅客饭厅，客厅以暖色布艺包裹的弧形沙发为核心，线条流丽；天花的珍珠串链吊灯展现低调的仪式感，而纯色手工立体编织毛绒地毯可营造温暖而高端的会客空间。饭厅设有圆形餐桌，可容纳至少8人同时用餐，方便宴请款待。

上层的主人睡房以高级寝具配搭拱形床头板作主调，勾勒出花园般温馨恬和的柔美气息。嵌入式木制衣柜以移动趟木柜门分隔，彷如步入式衣帽间，轻推即可贯通床边梳妆区，动线自然流畅。

相关文章：九龙塘滶蕴周四招标 不乏大手客有意购2伙
 

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