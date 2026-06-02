海瑅湾I加推128伙 入场价约593万

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾I，自开售以来反应热烈，发展商加推128伙，包括68伙海景2房户及首度推出8伙园景平台特色户。发展商同日上载销售安排，本周六(6日)起开售268伙。

是次加推的5号价单128伙，包括1房连开放式厨房9伙、2房开放式厨房单位68伙、2房连开放式厨房及书房户型43伙，以及8伙连平台特色户。扣除最高15 %折扣优惠后，折实售价593.38万至1154.47万元，折实呎价16,851至201,68元。

入场售价单位为1A座6楼E室，面积323方呎，连54方呎平台，属1房(开放式厨房)，折实售价593.38万，折实呎价约18,371元；而最高售价为1B 座71楼C室，面积586方呎，2房(开放式厨房)连书房，折实售价1,154.47万元，折实呎价19,701元。