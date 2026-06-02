长实波老道豪宅命名应天 首推16伙招标

长实发展的中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD第2期正式命名为「应天」，今日会上载楼书及首份销售安排，限量招标推16伙，包括2伙顶层连天台特色户，招标期下周三（10日）正式开始，现楼示范单位即日起开放预约参观。

长实执行董事赵国雄表示，市场人士的楼市「过热」论属言过其实，楼市经历多年低沉，现时谷底回升势头实在不至于过急。对于未来预测，他预期下半年豪宅需求变大豪宅带动其他板块，推动整体楼市向上。幅度就仍需观察，始终若本港经济好，楼价亦会展现较急的升势，但直言「睇唔到楼价跌嘅机会」。

是次因应市况推出应天单位，赵国雄坦言，豪宅供应稀罕，作为发展商「冇理由平卖」，而现时属合适推盘时机。事实上项目至今已接获大量查询，被问及亿元以上印花税会否影响入市意欲，相信对超级豪宅买家而言不成问题。项目1期至今销售收入逾百亿元，买家中约6成至7成以普通话拼音登记。

长实营业部首席经理郭子威表示，今年1月至4月成交量按年同期录增长，而至今已录近1.1万宗，比去年前半年月约8000宗要多。而超级豪宅能反映市场变化，首4个月逾亿元成交录逾90宗，涉及金额达190亿元，较去年同期约37宗及66亿元均录明显上升，反映豪宅备受追捧。以旗下黄竹坑合作项目Blue Coast为例，近期成交呎价3.7万元，较早前成交价有明显上升。

长实营业经理陈咏慈说，应天提供66伙，其中60伙为1,875至2,193方呎，涉及3房双套及4房双套户型，另设特色户。而首批招标单位中涉及16伙，包括14伙标准户，以及2伙顶层连天台特色户，面积分别2,911及3,022方呎，层与层之间高度达3.5米，属5房3套间隔，天台连前庭面积逾2,000方呎，设私人游泳池或按摩池。