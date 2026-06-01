首岸2及4期最快本月登场 刚获批售楼纸 合共涉及648伙

踏入6月再有新盘加入战团，恒基伙拍希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸，发展商透露，项目第2期及第4期已获批预售楼花，两期项目合共提供648伙，预期最快本月内正式登场。

第2期提供384伙

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，首岸自推出以来销情持续理想，项目第2期及第4期已获批预售楼花，其中第2期提供384伙，第4期则提供264伙，两期项目合共提供648伙，最快有望于月内正式登场。

韩家辉续说，项目销情理想，第1期及第3期合共累积售出568伙，占可供发售单位数目约95%，合共套现约48.4亿，为4月及5月成交伙数最多新盘。

恒基韩家辉（右）表示，首岸2期及4期已获批预售，最快月内登场。左为李菲茹。

属较近港铁站期数

资料显示，首岸第2期设1座住宅大楼，为整个项目的第3座，合共提供384伙，属整个系列中涉及伙数最多的一期。第2期位于整个项目较北的位置，属于与港铁土瓜湾站D出口距离最近的期数。发展商今年4月为项目入纸申请预售，前后约1个多月成功获批，项目预计落成日期为2027年8月31日，楼花期约15个月。

至于项目第4期同样设有1座住宅大楼，为整个系列的第5座，合共提供264伙，属整个项目中单位数目最少的期数。第4期同样坐落项目较北位置，位于第2期东边，呈一字排开。发展商今年3月为项目申请预售楼花，经过约2个月获批，预计落成日期同为2027年8月31日，楼花期约15个月。

首岸第2及4期分别提供384伙及264伙，两期项目合共提供648伙。

第1期及第3期累售568伙

发展商于今年4月中开始推出首岸第1期，首两轮公开发售单位均取得即日沽清成绩，合共涉及338伙；发展商趁势推出第3期接力发售，首轮开卖的130伙亦即日售罄。项目至今累售568伙，暂时成交价较高单位为项目1座19楼A室，属于面积708方呎的3房1套连梗厨间隔单位，以1688.4万售出，成交呎价约23847元。发展商曾表示，会视乎情况补充单位应市，并会考虑以招标形式推出特色单位。

据区内代理反映，从项目经屯马线可轻松前往多间大学，料落成后除本地租客外，同时会受到内地生欢迎，故能吸引投资客入市。

此外，项目位于九龙市区，邻近铁路站，故亦成为不少内地客追捧目标，相信在推出新期数时，将继续吸引向隅客及新买家入票。

位于红磡庇利街1号的首岸合共分为4期发展，合共提供1296伙，项目属东维港湾区首个大型内陆连接海滨主要网络项目，更属「合并式小区」门廊地段。

另一方面，发展商曾透露，今年下半年除继续推售首岸系列之外，有机会推出利奥坊系列第6期，项目位于大角咀万安街16至30号，涉及约120伙，主打中小型单位，示范单位正在筹备中。