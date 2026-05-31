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新盘余货单日沽80伙 形瑨延续「铺铺清」 名日．九肚山加价前再录成交

新盘速递
更新时间：09:14 2026-05-31 HKT
发布时间：09:14 2026-05-31 HKT

新盘销售持续理想，进一步推升整体市场气氛，本周末在未有大型全新盘开售下，一手市场成交仍以余货项目为主，单日录约80宗成交，最瞩目为荃湾形瑨延续「铺铺清」的气势，昨日压轴第四轮发售52伙即日售罄，全盘累售419伙。而沙田九肚山豪宅名日．九肚山下月加价前以每呎1.63万沽4房；黄竹坑港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期连沽4伙。

新地：形瑨价单单位售罄

新地发展的形瑨昨压轴第四轮发售最后一批价单单位，涉及52伙，就位于九龙站商厦售楼处现场所见，再次吸引大批准买家于开售前排队等候，现场人龙不断，气氛相当不俗。发展商指，截至昨午2时所有价单单位均已沽清。据市场消息指，最后拣楼筹号为44号，意味市场即时涌现大批向隅客。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，形瑨连续四轮价单发售单位均即日沽清，对销情喜出望外，该盘迄今累售419伙，套现逾29亿，所有价单单位全部售罄。该盘目前余下43伙3房及特色单位招标中。

昨日销售的52伙，涵盖16伙1房单位以及36伙2房户型，面积由271至416方呎，套现逾3.74亿。成交价最高为35楼G室，面积410方呎，2房间隔，成交价854.03万，呎价20,830元；呎价最高为38楼R室，面积393方呎，同为2房设计，以823.4万成交，呎价20,952元。

形瑨亦于昨日起以招标形式推售39伙，包括19伙3房1套单位及20伙特色户，将于本周二（6月2日）首次截标。

同系启德豪宅盘天玺．海第2A期亦录招标成交，为7座12楼A室，面积1,150方呎，属4房套间隔，成交价4,889万，呎价42,513元。项目自现楼推售以来累售32伙，套现逾20亿。

名日．九肚山4房呎售1.63万

另外，不少货尾项目均录成交个案，由长实沙田九肚山豪宅项目名日．九肚山售1座8楼A室，面积1,213方呎，4房双套连工作间套间隔，望吐露港海景，造价1,977.5万，呎价约16,303元。是次成交单位为下月16日正式加价的6伙4房户之一。据悉，买家为一家三口的同区换楼客。项目自开售以来累售237伙，套现逾37亿，现仅余28伙海景3房及4房可供发售。

DEEP WATER SOUTH 6A期连沽4伙

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期连沽4伙，单日套现近5,380万，成交价及呎价最高为2B座38楼A室，面积577方呎，2房套连梗厨设计，造价1,863.4万，呎价约32,295元。项目开售至今已售出174伙，套逾31.1亿。

同系启德合资现楼项目MIAMI QUAY I同样售出5户，套现近4,121万。当中造价最高为3座3楼G室，面积450方呎，2房户型，以992.4万售出，呎价22,053元。项目至今累售454伙，套现逾48亿。

维港．湾畔录大手客连购2伙

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的同区维港．湾畔，录大手客斥资7,901万连购2伙，为1A座28楼A及B室，面积分别为819及818方呎，同属3房套连工作间套设计，28楼A室以4,033.7万连1个车位成交，呎价约49,252元；28楼B室连一个车位成交价录3,867.3万，呎价约47,278元。据代理透露，买家为家庭客，有见项目为跑道区内全新项目，正向维港海景，故参观现楼单位后随即购入一对相邻单位，与家人同住。

恒隆旗下九龙湾皓日则沽出凤凰楼层的36楼K室，面积约440方呎，采2房连开放式厨房设计，以折实价约839万成交，折实呎价约19,076元。项目自推出至今已售出逾8成单位。

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