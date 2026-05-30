Blue Coast获内地客7013万扫2伙 呎价逾2.8万

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast，昨日录一组内地买家斥资逾7013万，以招标形式购入两伙4房海景单位，呎价逾2.8万。

最新成交单位为3座15楼及16楼B室，单位面积同为1224方呎，同属4房双套连储物房间隔。成交价3500.64万及3512.88万，成交呎价28600元及28700元。据了解，买家购入两个单位，计划与家人同住。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，周末起将开放全新4房连装修示范单位予公众参观。项目全盘仅余最后26伙，集团正考虑上调余下单位招标意向价。Blue Coast系列至今累售1174伙，合共套现逾211亿。

云向开放式单位327.7万沽

永泰地产旗下粉锦公路云向亦录成交，最新售出25楼C1室，为面积218方呎的开放式单位，成交价327.7万，呎价约15032元。

项目本月暂售约23伙，合共套现逾8979万，其中，有特色单位于月初以每呎2万售出，创下项目新高。

海德园单日套现逾1549万

太古地产与中华汽车合作发展的柴湾海德园1期，昨日连录2宗成交，售出单位包括2座41楼及42楼的E室，面积均为437方呎，同属1房间隔，成交价分别771.9万及777.2万，成交呎价17664元及17785元，单日套现逾1549万。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨录一宗成交，最新售出5楼A室特色户，为3房连平台户型，面积512方呎，连215方呎平台，成交价2150.4万，成交呎价达42000元。

