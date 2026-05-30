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ST.GEORGE'S MANSIONS 2房每呎近3万沽出 

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更新时间：11:09 2026-05-30 HKT
发布时间：11:09 2026-05-30 HKT

信和与中电集团合作发展的何文田豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS持续录成交，最新售出1伙2房户，成交呎价近3万。发展商预期，超级豪宅受市场追捧将维持旺势，料价量齐升。

本月至今售5伙

最新售出单位为1座5楼C室，面积764方呎，属于2房间隔，成交价2277万，呎价29804元。项目2房户近月显著受捧，本月迄今已连沽5伙，套现逾1.19亿，另外4伙面积均为764方呎，成交价介乎2265万至2705万，呎价29339至35406元。从开售至今，全盘累售154伙，占总单位数目近9成，总套现逾115亿。

ST. GEORGE'S MANSIONS的买家不少为大家族大手买入，亦不乏看好加多利山租金回报投资者。市场消息指出，标准户呎租平均约85元，最新租金更高达107元。

除本地大家族外，项目亦甚受外国金融高才和专才欢迎，主要钟情项目的地段及低密度环境，且位处精英学府区。市场人士透露，有逾20组大手客购入2伙或以上。

海瑅湾I每呎1.89万售

此外，由信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日再添2宗成交，单日套现2216.9万。其中1B座20楼A室，面积764方呎，属于2房连储物室间隔，成交价1162万，呎价约18987元；以及1B座32楼C室，面积584方呎，同为2房连储物室单位，以1054.9万售出，呎价约18063元。

海瑅湾I本周已先后售出约14伙，成交价介乎765.51万至1671.2万，本月暂售约97伙。

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