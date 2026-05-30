滶蕴首推30伙招标 主力复式大户

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴，昨日正式上载首份销售安排，落实于以招标形式推出30伙大宅，主打4房户型，其中9成为特色复式大户。

30伙介乎1135至2185呎

滶蕴日前上载楼书后，已迅速接获大量查询，发展商昨日上载首份销售安排，首推30伙大宅，面积由1135至2185方呎，其中27伙为复式大户，包括6个花园复式大户、7个天台复式大户，其余3伙为平层大宅，主要属4房设计，另设少量3房复式单位。推售单位中面积最大为5楼及6楼G1室的复式单位，面积2185方呎，为4房间隔。

该批大宅将于下周四（6月4日）起招标发售，截标时间为每日下午三时，并会每日招标及截标。发展商曾透露指，会参考其他传统低密度豪宅及大单位价钱，称项目单位有望录今年九龙呎价新高价成交。

市场消息指，发展商已开放项目设于鲗鱼涌的项目示范单位予代理参观，料短期内开放指定人士及公众。

60%为复式大户及大宅

位于九龙塘玫瑰街28号的滶蕴项目提供109伙，约60%单位为复式大户及3房至4房大宅。根据楼书，项目单位面积介乎298至3058方呎，间隔涵盖1房至5房，其中复式间隔占31伙，面积介乎1488至3058方呎，间隔由3房至5房，当中15伙附设平台或天台。

项目中面积最大属ROSA VILLA，5房5套间隔，面积3058方呎，该大宅未有于首轮销售中推出，开售详情仍有待发展商再作公布。至于最细单位属于项目2楼E5室，为1房连平台特色单位，面积298方呎，附连47方呎平台，亦未有于是次开售。

项目设住户会所，连同园林面积逾20000方呎，而于项目地库共设有66个停车位，其中2个为畅通易达私家车停车位，2个为ROSA VILLA的专用车位。预计关键日期为2027年11月30日，楼花期约18个月多。