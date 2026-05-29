瑜一·天海特色户逾7272万沽 呎价达4.6万双破顶
更新时间：19:02 2026-05-29 HKT
发布时间：19:02 2026-05-29 HKT
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华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一·天海，今日（29日）以招标形式售出2伙单位，单日套现逾1.01亿元，其中包括1伙维港平台特色4房大宅，招标成交价及成交呎价录双破顶，月内第二度刷新何文田站上盖项目新高。
双破顶招标成交单位为1A座28楼B室，属4房套连储物室间隔，面积1,564方呎，连100方呎平台，成交价7,272.6万元，成交呎价46,500元。单位坐拥南向开扬维港海景。
华懋销售及市场总监封海伦表示，项目于本月内连录3宗特色单位招标成交，短时间内再度刷新何文田站上盖项目成交价及成交呎价新高，反映项目质素及独特性备受市场追棒，成功吸引实力买家入市心仪单位。同类型4房特色单位供应罕有，卖一间少一间，将继续采取惜售策略。
瑜一系列累计售出745伙，总销售金额逾129亿元。
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