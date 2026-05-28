新盘销情稳 本月直扑2000宗 连续16个月破千 荃湾形瑨最瞩目

本月多个全新项目连环推出发售，带动整体成交趋增，本月截至昨日，新盘成交已直逼2000宗，并连续16个月稳企千宗以上，为一手条例生效以来，最长的逾千宗纪录，并有望可延续。群盘当中以新地荃湾形瑨销情以367伙领先，恒基土瓜湾壹沐2期、红磡首岸3期、会德丰地产牵头的启德MIAMI QUAY均取得逾百伙销情。

形瑨添6宗招标成交

新盘连环推售，带动整体一手成交向上，众多新盘中，以荃湾形瑨经过3轮销售均取得沽清成绩，项目昨日亦首度落实招标单位成交，即日共售出6伙，单日套现超过6000万，其中成交价最高为30楼A室，面积594方呎，属3房连套房间隔，以1250万售出，呎价高见21044元，成交价及呎价均创出项目新高。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，项目首三轮推出的价单单位均被一扫而空，首度招标亦成功售出6伙，成交金额及呎价都成绩理想，项目已尽推所有标准单位，三房及特色单位亦悉数接受招标，相信未来会有更多好消息陆续公布。形瑨连同招标单位，迄今已累售367伙，领先其他新盘，项目本周六（30日）进行第4轮销售，推出52伙价单单位发售，另推出39伙同日起招标，料销情可突破400宗成绩。

荃湾形瑨连番沽清，料全月销售可突破400伙。

恒基「孖宝盘」连录承接

恒基本月连推2个全新项目发售，其中壹沐2期亦连番取得沽清成绩，项月暂售出263伙，位列本月销售榜最高第2位；同系红磡首岸3期本月推售，销情亦能承接1期旺势，暂售出263伙。

本月推售的全新项目还有宏安地产鸭脷洲PORTO，项目昨日亦增添1宗成交，为9楼D室，面积271方呎，属1房户型，以616.3万售出，呎价22742元，项目本月暂沽约57伙；嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目海盈山4B期，本月以3、4房大户招标打头阵，迄今共售出33伙，销情不俗。

MIAMI QUAY暂沽119伙

上述5个全新盘推售，带动整体气氛，其他新盘亦取得理想销情，其中会德丰地产牵头，伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY，本月销情相当凌厉，整个系列迄今已售出119伙，为非全新盘销售成绩之首。会德丰地产同系蓝田半山KOKO HILLS系列项目，本月交投大勇，迄今已售出52伙。

信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海湾I本月销售仍能承接上月旺势，昨日亦增添4宗成交，单日套现逾3867万，成交呎价最高单位为2A座50楼A室，面积472方呎，属2房间隔，可享无边际海景，以逾911万售出，呎价19320元，项目本月至今累售94伙，套现逾8.4亿。

嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾本月销售成绩不俗，整个系列迄今销售已直逼100宗。同区由中国海外牵头，伙拍九龙仓、恒基及嘉华合作发展的维港．湾畔系列项目亦取得不俗销情，暂售出27伙。

总括本月截至27日，新盘已录得约1930伙，距离月底尚有数天，料全月成交可突破2000宗，为今年第4个月取得逾2000宗以上成交的月份。

此外，新盘销售继续稳企千宗以上，为自去年2月起，连续16个月稳企千宗水平，为《一手住宅物业销售条》自2013年4月底生效以来，最长的逾千宗纪录。

特别一提，新盘本月大额成交持续，本月至今已录得近70宗造价达5000万或以上的成交，已创出今年来按月最多逾半亿成交的纪录，当中逾1亿成交个案暂录得8宗。今年至今新盘销售已突破1万宗至约1.05万宗。