黄金海湾．意岚销情理想 2房每呎1.36万沽

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近期持续销情理想，昨日再添成交，为5A座7楼A室，面积516方呎，属2房连储物室间隔，以703.7万成交，呎价约13638元。

成交价703万

据成交纪录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，楼价5%临时订金于投标书获卖方接纳当日缴付，买方并须于其后5个工作天内签署买卖合约，楼价余款95%于投标书获卖方接纳当日（即接纳书的日期）后90天内成交时支付。另外，买家可享家具优惠。

黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全。

