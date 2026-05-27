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雅盈峰连录成交双破顶 每呎6.42万

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更新时间：16:38 2026-05-27 HKT
发布时间：16:38 2026-05-27 HKT

盈大地产及资本策略合作发展的中半山己连拿利豪宅项目雅盈峰今日连沽2伙，其中28楼A单位成交价更逾1.03亿、呎价达6.42万元，双破顶刷新项目纪录新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目继近日沽出高层连私人平台户后，今日再录两宗成交，同日沽出28楼全层两伙，更录破顶成交缔造项目新纪录，充分印证市场对项目地段优势及产品质素的高度认可，亦反映优质资产于当前市况下的稀缺价值与强劲需求。买家看好香港豪宅市道，认为中半山传统豪宅核心地段的投资及自住价值均可看高一线，遂果断入市。

陈惠慈续指，项目开售至今已累售89伙，占总单位数目近九成，总成交金额约28亿元。项目仅余最后10伙高层单位，当中包括顶层天际特色连天台及平台户等，计划将继续以惜售策略保留至现楼阶段推出。

最新成交单位为项目28楼A室及B室，属「CROWN COLLECTION」系列的4房双套房连化妆间及工作间及3房双套房连工作间间隔，面积分别为1,608方呎及1,254方呎，成交价为1.032336亿元及7,498.92万元，呎价为64,200元及59,800元。

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