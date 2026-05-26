Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门凯和山3房1320万招标沽 买家「租客变业主」

新盘速递
更新时间：16:25 2026-05-26 HKT
发布时间：16:25 2026-05-26 HKT

路劲地产旗下屯门现楼项目凯和山今日售出1座17楼A室单位，面积1,025方呎，属三房一套间隔，连车位招标成交价为1,320万元，折实呎价为12,878元。据悉，买家原为凯和山租客，因一直居于项目内，对屋苑环境及生活会所配套相当满意，加上有亲友同住屋苑，遂决定「转租为买」升级购入单位自住。买家钟情单位属罕有过千方呎3房现楼大宅，间隔实用宽敞可媲美四房空间，加上可即买即住，故决定入市。

路劲地产销售及市场推广总监颜景凤表示，项目自推出以来持续获市场追捧，是次录得项目租客转租为买成交，反映买家对项目居住环境及生活配套具高度认同。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
9小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 15:47 HKT
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
4小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
4小时前
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
18小时前
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
2026-05-25 13:00 HKT
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
10小时前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
3小时前