屯门凯和山3房1320万招标沽 买家「租客变业主」

路劲地产旗下屯门现楼项目凯和山今日售出1座17楼A室单位，面积1,025方呎，属三房一套间隔，连车位招标成交价为1,320万元，折实呎价为12,878元。据悉，买家原为凯和山租客，因一直居于项目内，对屋苑环境及生活会所配套相当满意，加上有亲友同住屋苑，遂决定「转租为买」升级购入单位自住。买家钟情单位属罕有过千方呎3房现楼大宅，间隔实用宽敞可媲美四房空间，加上可即买即住，故决定入市。

路劲地产销售及市场推广总监颜景凤表示，项目自推出以来持续获市场追捧，是次录得项目租客转租为买成交，反映买家对项目居住环境及生活配套具高度认同。