瑜一．天海维港海景2房户获内地专才购入 成交价1934万 每呎3.26万

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一．天海刚再录维港海景2房成交，最新标售单位为1A座 11楼B室，面积591方呎，成交价1934.09万元，呎价约32,726元，享向南维港开扬景致。前排向维港单位已累售107伙，涉资逾25亿，平均成交呎价约32,600元。

据了解，买家为内地专才，平日需时常往返中港两地，心仪单位拥向南座向以及享优质维港景致，参观后即短时间内拍板投标。瑜一系列累计销售达743伙，总销售金额逾128亿元。

