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峻誉‧渣甸山单日连沽5伙 套现3.98亿

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更新时间：15:57 2026-05-26 HKT
发布时间：15:57 2026-05-26 HKT

中信泰富发展的豪宅项目峻誉‧渣甸山销情持续，项目获2组大手客合共连沽5伙，单日套现3.98亿元。

成交单位包括2座12楼C室，面积710方呎，属2房1套间隔，成交价为2,980万元，呎价约41,972元；另1座12楼A室，面积1,679方呎，连一个车位及一个电单车位，成交价为8,642万元，呎价约51,471元；而1座12楼B室，面积1,684方呎，连2个车位成交价为8,642万元，呎价约51,318元；至于1座16楼A室，面积1679方呎，连2个车位成交价为9,800万元，呎价约58,368港元；最后位于1座16楼B室，面积1,684方呎，连两个车位成交价为9,750万元，呎价约57,898元，单位同属4房2套间隔，配备私人升降机大堂。

买家高度欣赏峻誉‧渣甸山作为港岛豪宅地标的独特地位，认为单位极高私隐度，背靠渣甸山山，同时可饱览九龙半岛南海岸线的大都会一线景观，因此决定买入全层单位。项目上月底至今录12宗成交，合共套现超过10亿。

相关文章：大手客掷逾1.59亿 「层购」峻誉‧渣甸山两伙4房户

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