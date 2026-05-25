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云向获大手客连扫2伙 涉资逾600万

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更新时间：13:07 2026-05-25 HKT
发布时间：13:07 2026-05-25 HKT

近期新盘频获大手客扫货，永泰地产旗下粉锦公路云向，市场称项目昨日连沽3伙，当中一组大手客连扫2伙。

上述大手成交单位包括21楼C2室，面积220方呎开放式单位；以及22楼C1室，面积218方呎，同属开放式单位，料2伙共涉资逾600万。

另外，项目过去2日合共售出5伙，包括位于9楼及10楼的C2室，单位面积同为220方呎开放式间隔，成交价分别为328.7万及314.7万，呎价则分别14941及14305元。

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