朗日峰82伙已沽清 套现超过3.85亿 顶层特色户1238万售创新高

新盘频现高价成交，嘉里旗下元朗朗日峰昨日增添成交，项目一个顶层连天台特色户以1238.36万售出，造价创项目新高。

朗日峰昨日售出单位为16楼顶层E室，面积746方呎，为3房连套房间隔，附设有面积达657方呎特大天台，单位以1238.36万售出，创出项目新高，呎价16600元。项目共提供82伙，全数单位已沽清，合共为发展商套现超过3.85亿。

柏蔚森呎价2.2万

新世界与远东合作发展的启德柏蔚森II昨日亦添成交，为2座17楼J室，面积287方呎，属1房间隔，单位以658万售出，呎价22927元。

信和牵头，伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑III昨日售出1座8楼A1室，面积526方呎，为2房加储物室间隔，以948.83万售出，呎价18039元。

由新地牵头，伙拍会德丰地产及恒基合作发展的西营盘KENNEDY 38，昨日亦添成交，为28楼H室，面积229方呎，属开放式间隔，单位以769.68万售出，呎价33610元。

MIAMI QUAY昨连沽5伙

会德丰地产牵头，伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY I昨单日连沽5伙，单日套现逾3900万，其中造价最高为3座6楼F室，面积460方呎，为2房间隔，以1014.6万售出，呎价22057元；另位于同座26楼E室，面积325方呎，属1房间隔，以757.3万售出，呎价23302元，项目过去2日连沽10伙，共涉额逾9100万。

会德丰地产旗下蓝田KOKO HILLS系列近期成交趋增，市场称过去周末亦连沽4伙，项目昨日发出新一份销售安排，推出7伙以招标方式发售，全位于3座E室，面积521方呎，属2房间隔，招标期由周四（28日）起至今年9月底。