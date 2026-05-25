形瑨连环报捷乘势提价加推 每呎1.91万调高2.9% 入场价506万

新地旗下荃湾形瑨过去三轮发售均即日沽清所有价单单位，发展商见状即压轴加推51伙，涵盖1房至2房，折实售价约506.17万起，折实平均呎价约19149元，较上一张价单高近2.9%，料周末进行发售。

谭锡湛：最后51伙1及2房

荃湾形瑨三轮发售均即日沽清所有价单单位，合共售出361伙，套现逾24亿。发展商指由于单位供不应求，故于昨日上载价单第5号，推出项目最后51伙1房及2房价单单位供众多向隅者选购。新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，价单第5号价单单位包括15伙1房连开放式厨房单位，面积由271至276方呎，以及36伙2房连开放式厨房户型，面积由389至416方呎，分别位于低层及高层，在扣除最高的15%折扣之后，楼价由506.17万至798.83万，呎价由17601至20034元。

该批单位的折实平均呎价约19149元，而上一张加推的4号价单87伙折实平均呎价约18613元，对比下贵约2.9%。

新地谭锡湛表示，新价单单位最快安排于本周末发售。

新地旗下荃湾形瑨价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 4号价单 2026/5/17 87伙 361至364平方呎 634.8万至729万元 (17,535至20,029元) 3号价单 2026/5/10 55伙 273至416平方呎 487.2万至784.1万元 (16,941至19,125元) 2号价单 2026/5/5 110伙 273至416平方呎 468.7万至761.7万元 (16,079至18,408元) 1号价单 2026/4/28 110伙 273至416平方呎 461.5万至736.4万元 (16,079至17,981元)

料周末进行发售

谭锡湛指出，新加推单位与之前价单相比，因应楼层坐向及景观因素而有向上轻微调整，项目将会在本周尽快推出销售安排及于周末进行发售。

5号价单中最平单位为10楼K室，面积273方呎，为1房连开放式厨房间隔，定价595.5万，呎价21813元，计算15%折扣后，折实售价506.17万，折实呎价18541元；呎价最低为10楼M室，面积393方呎，为2房连开放式厨房户型，定价813.8万，呎价20707元，折实售价691.73万，折实呎价17601元。

最高售价单位属37楼G室，属面积410方呎的2房连开放式厨房单位，定价939.8万，呎价22922元，折实售价798.83万，折实呎价19484元；呎价最高为10楼M室，面积393方呎，为2房连开放式厨房户型，定价926.3万，呎价23570元，折实售价787.35万，折实呎价20034元。

根据价单，发展商另为指定买家提供不同优惠和现金回赠，包括为打算购多于1伙的买家提供优惠，若买家或其指定关联人士于同日入市可享额外现金回赠，买2伙至3伙就可享楼价0.5%回赠；如果买4伙或以上，1房单位就享0.5%回赠，2房单位的回赠可达楼价0.75%。

项目昨日亦更新价单，调高首轮销售后交易未有进展的挞订单位售价，单位为28楼J室，面积273方呎，属1房间隔。更新价单显示，该单位售价由原来的587.2万，调升至612.2万，加幅约4.3%，若以最高折扣15%计算，折实售价为520.37万，呎价19061元。

形瑨昨日发出5号价单，折实平均呎价19149元，若与首张价单折实平均呎价17177元比较，已大幅调高约11.5%。

位于荃湾横窝仔街21号的形瑨全盘提供462伙，而项目至今价单已公布项目共413伙单位的价钱，占整体单位数将近9成。

发展商见状即压轴加推51伙，涵盖1房至2房，折实售价约506.17万起。

同步标售10伙3房套单位

发展商另推出项目10伙3房1套单位以招标形式出售，全数为不同楼层的A室，面积594方呎，于整个项目仅设有29伙，该批标售单位将于明日首度截标。

项目客源多元，三轮销售中吸引不少大手客入市，有逾20组买家选购多于1伙，其中于过去周六的销售中，A组有一组买家斥资逾4000万购入6伙2房单位，另有亦有一组客人购入3伙。