形瑨今日开售87伙即日沽清

新地荃湾形瑨今日进行第3轮销售，以共收逾5000票、超购逾56倍，今日发售87伙价单单位。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，在开售前已经见有不少准买家陆续到场登记等候拣楼，屡现排队人龙。

形瑨今日进行第3轮销售，今早售楼处现排队人龙。

今日销售的87伙价单单位，涵盖项目不同楼层的B、C及F室，面积介乎361至364方呎，均属于2房连开放式厨房间隔，扣除最高15%折扣后，折实售价634.78万至729.04万元，折实呎价约17,535至约20,029元。

根据销售安排，今日同样设有A组大手组及B组散客组时段，其中优先拣楼的A组买家可买2伙至6伙。

谭锡湛：考虑尽快加推

新地谭锡湛表示，对形瑨连续三轮价单单位均即日迅即沽清表示十分满意。

A组再有一组买家斥资逾4,000万元购入6伙2房单位，另有亦有一组客人购入3伙。B 组买家出席踊跃，至中午12:18分，所有价单单位已被拣选，正安排签署合约中。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，对形瑨连续三轮价单单位均即日迅即沽清表示十分满意，项目只余下少量标准单位尚未推出，会考虑尽快推出以应市场热炽需求。