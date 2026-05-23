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新盘趁长假期抢推力吸客源 形瑨挟5000票「添食」 壹沐2期入场价542万

新盘速递
更新时间：09:49 2026-05-23 HKT
发布时间：09:49 2026-05-23 HKT

整体楼市升温，发展商把握一连3天长假期推盘抢占购买力，当中最瞩目为两个焦点盘，其中荃湾形瑨将于今日进行新一轮销售，项目挟逾5000张势头，开卖87伙价单单位，折实售价约634万起，另推10伙3房同日起招标；土瓜湾壹沐2期连环报捷后亦乘势进行新一轮销售，今日先到先得发售35伙，折实入场价约542万。总括3天长假期新盘合共涉逾150伙推售。

由新地荃湾形瑨今日销售尽推项目最新价单全数87伙，涵盖项目不同楼层的B、C及F室，面积介乎361至364方呎，均属于2房连开放式厨房间隔，扣除最高15%折扣后，折实售价634.78万至729.04万，折实呎价约17535至约20029元，折实平均呎价约18613元。

形瑨推87伙价单单位

售价及呎价最低单位同为5楼F室，面积362方呎，属于2房户型，价单售价746.8万，价单呎价20630元，折实售价634.78万，折实呎价约17535元。

而售价及呎价最高单位为37楼B室，面积364方呎，同属2房间隔，价单售价857.7万，价单呎价23563元，折实售价729.04万，折实呎价约20029元。

根据销售安排，今日同样设有A组大手组及B组散客组时段，其中优先拣楼的A组买家可买2伙至6伙。是次发展商挑选15伙于该时段开售，市场消息指，今日大手客组别大约有10多组准买家有意入市，故相信即使大手客亦未必能如愿入市。余下单位将连同另外72伙于B组时段开卖，每组买家可购1至2伙。

另外，项目今日起招标10伙，全数为不同楼层的A室，面积594方呎，3房1套设计，该户型于整个项目仅设有29伙，是次属首度推售。

形瑨提供462个单位，先前开售两轮合共售出274伙，占整体单位数近6成，累积套现逾18亿。

壹沐2期先到先得发售

恒基旗下新盘土瓜湾壹沐2期今日亦会进行新一轮销售，发展商于最新价单抽取35伙，包括6伙1房、18伙2房及11伙3房，面积介乎265至512方呎，折实售价介乎约542.88万至1199.7万，折实呎价介乎约20303元至27186元，于今日以先到先得形式推售。

新价单显示，售价最平单位为2座7楼M室，面积265方呎，1房间隔，折实售价约542.88万，折实呎价约20486元；呎价最低单位为2座9楼L室，面积为270方呎，1房设计，折实售价约548.19万，折实呎价约20303元。

壹沐2期合共提供415伙，主打2房及3房户型，占全盘逾72%。项目预计关键日期为2027年7月31日，楼花期约14个月。经过多次加推后，累积发价单数目已达338伙，占整个项目单位总数的逾80%。

PORTO明日新一轮销售

此外，宏安旗下鸭脷洲PORTO明日会进行新一轮销售，其中推出项目18至26楼的4间B室，面积同为241方呎，属于1房间隔，连同家具扣减楼价优惠，折实售价约668.7万至732.1万，折实呎价27747至30378元。另外2伙为23楼及26楼的E室，面积255方呎，均属1房单位，折实售价约669.2万至685万，折实呎价26243至26863元。

资本策略发展的粉岭古洞南现楼新盘华第今日会招标推出1座洋房，为项目1期独立洋房D，面积6412方呎，附连1446方呎平台及3902方呎花园。洋房招标时间为今日11时至12时，为期1小时。

除上述项目外，多个项目亦限量推出单位于长假期发售，包括嘉华牵头发展的启德海湾合共推出13伙招标，另有新地天水围Wetland系列项目，豪宅项目如西半山宝峰、九龙塘PARK COLLEGE等，大部分均以招标方式发售，总括长假期新盘及货尾合共涉及逾150伙。
 

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