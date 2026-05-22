瑜一天台特色户5182万沽 呎价4.2万双破顶

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一，今日（22日）以招标形式售出2伙，单日套现逾8,171万元，其中包括一伙顶层天台特色4房大宅，招标成交价及成交呎价录双破顶，创下项目新高。

双破顶招标成交单位为3A座29楼A室，属4房套连储物室间隔，面积1,234方呎，连859方呎天台，设有内置楼梯，成交价5,182.8万元，呎价$42,000元。单位拥西九方向优质景观，可眺望西九龙海景及多个地标建筑，及享开扬何文田公园及京士柏上配水库游乐场绿意景致。

华懋销售及市场总监封海伦表示，项目一周内连录两宗特色单位招标成交，成交价更屡创新高，反映项目质素及独特性备受市场追棒，吸引市场上实力买家积极入市。同类型4房特色单位于同区及地铁上盖全新项目而言极为罕有，集团将继续采取惜售策略，将来推出单位具一定提价空间，成交价亦有机会拾级而上。

同日另一成交单位为5A座26楼A室，属3房一套连储物室间隔，面积934方呎，成交价2,988.8万元，呎价32,000元。第5A座标准单位目前仅余最后一伙待售，单位为第5A座21楼A室，相信准买家会积极把握入市机会。

瑜一系列累计售出742伙，总销售金额逾128亿元。

