Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜一天台特色户5182万沽 呎价4.2万双破顶

新盘速递
更新时间：18:46 2026-05-22 HKT
发布时间：18:46 2026-05-22 HKT

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一，今日（22日）以招标形式售出2伙，单日套现逾8,171万元，其中包括一伙顶层天台特色4房大宅，招标成交价及成交呎价录双破顶，创下项目新高。

双破顶招标成交单位为3A座29楼A室，属4房套连储物室间隔，面积1,234方呎，连859方呎天台，设有内置楼梯，成交价5,182.8万元，呎价$42,000元。单位拥西九方向优质景观，可眺望西九龙海景及多个地标建筑，及享开扬何文田公园及京士柏上配水库游乐场绿意景致。

华懋销售及市场总监封海伦表示，项目一周内连录两宗特色单位招标成交，成交价更屡创新高，反映项目质素及独特性备受市场追棒，吸引市场上实力买家积极入市。同类型4房特色单位于同区及地铁上盖全新项目而言极为罕有，集团将继续采取惜售策略，将来推出单位具一定提价空间，成交价亦有机会拾级而上。

同日另一成交单位为5A座26楼A室，属3房一套连储物室间隔，面积934方呎，成交价2,988.8万元，呎价32,000元。第5A座标准单位目前仅余最后一伙待售，单位为第5A座21楼A室，相信准买家会积极把握入市机会。

瑜一系列累计售出742伙，总销售金额逾128亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
7小时前
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
9小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
2026-05-21 17:10 HKT
黄百鸣被裁定内幕交易罪成立。卢江球摄
03:18
涉天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立 6月9日判刑
社会
7小时前
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
6小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
7小时前
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
影视圈
7小时前
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
医生教室
9小时前
长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖｜Juicy叮
长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖｜Juicy叮
时事热话
6小时前