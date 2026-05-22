LYOS连家私花园复式户 推售半小时以1268万沽

长实发展的洪水桥新盘#LYOS，今日沽出1伙花园复式户，单位推出后仅半小时即迅速获承接，为H48号屋，属连车位及连全屋新家私单位，面积778方呎，以1,268.1万元成交，呎价约16,299元。单位采复式设计，坐拥三重户外空间，包括112方呎地下花园、1楼平台及306方呎天台，属市场罕有户型。

据了解，买家为中港人士，因经常往返两地，钟情项目地理优势，驾车往深圳湾口岸仅约15分钟，交通便捷。

长实营业部高级营业经理梁焯铿表示，近日楼市气氛向好，业界普遍认为今年楼价升势有望持续，买家入市步伐明显加快。现时同区新盘3房分层单位成交价普遍1,300万元以上，而市场上同时拥有天台、平台及花园的复式单位供应极为罕有，更难以「万几蚊呎价」入手；相比之下，#LYOS拥三重户外空间的特色复式户型性价比更具优势。

他续指市场特色户型持续录得承接，现时项目的花园复式户供应仅余最后6伙。