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黄金海湾．意岚添成交 2房每呎1.57万沽

新盘速递
更新时间：10:04 2026-05-22 HKT
发布时间：10:04 2026-05-22 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚昨日新添1宗成交，项目一个2房单位以呎价逾1.57万售出。

上述成交单位为项目5A座16楼B室，面积444方呎，属于2房户型，以697.7万售出，成交呎价约15714元。连同项目2期的黄金海湾．珀岸，本月暂录31宗成交，售价介乎323.8万至1093.7万，共套现将近1.7亿。月内高价成交包括珀岸的1A座5楼C室，面积804方呎，属3房套间隔，以1093.7万成交，呎价约13603元。

成交价697万

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展共提供1323伙。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。

而且，楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套皆尽在咫尺，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，并且贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。
 

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