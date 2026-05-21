新世界今年暂套现逾200亿 九龙塘滶蕴最快下周上载楼书

新世界今年至今售逾1,300个单位，连车位套现逾200亿元，今开放柏傲庄III全新河景示范单位，最快下周上载九龙塘滶蕴楼书，6月料招标推出首批单位。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，公司今年销售成绩理想，旗下及合作项目今年暂售逾1,300个单位，连车位套现逾200亿元，较去年同期所录得的75亿元高1.7倍。

其中大围柏傲庄系列在重推至今售出358伙，套现57亿元，项目新示范单位为1B座47楼A室，今日起开放予准买家参观，会以招标形式连装修推出。

此外，何家欣预告，九龙塘滶蕴最快下周上载楼书，可谓超过10年来最近九龙塘港铁站的超级豪宅新盘。项目料分阶段推售，最快6月开售，首批有机会以招标形式推出。

何家欣说，从项目命名至今，已吸引不少本地豪宅买家及内地富豪查询，类录得数千个查询。项目准备工作踏入最后阶段，提供约100伙，主打3房及4房大宅，另提供特色单位。见楼价租金于今年至今持续上升，相信像滶蕴这样位于供应罕有区域的项目会受实力豪宅买家追捧。

新世界策略设计部总监郑静如说，今开放柏傲庄III的新示范单位为1B座47楼A室，面积765方呎，3房1套连储物房间隔，以蓝星花为设计题材，享有城门河景。单位入门位置旁边为储物间，用途广泛，单位另设画廊式挂画墙。