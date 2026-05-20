PORTO加推18伙 每呎均价2.8万

宏安旗下鸭脷洲PORTO销情理想，今宣布同步加推价单第5号，涉及18伙，供开放式及2房单位，折实平均呎价约28,057元，折实售价527.3万元起。

宏安程德韵(图左)表示，PORTO已累售55伙。图右为黄文浩。

宏安执行董事程德韵表示，项目自推出以来一直备受关注，已累售55伙，其中5月9日首轮销售日过后至今成功沽出11伙。为回应市场需求，乘势以原价加推价单第5号，以提供更多优质单位予买家选择。

宏安营业及市务总经理黄文浩表示，是次价单属原价加推，主要包括开放式的J室及一房的B室，亦有部分高层两房A及C单室，折实售价由527.3万至1,246.7万元；项目同步上载销售安排第3号，推出共6伙将于周日(24日)起以先到先得得形式发售，单位全属1房户型，部分单位如高层B单位可享开扬避风塘海景。

