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海盈山4B期招标沽6伙 单日套现逾3.3亿

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更新时间：21:01 2026-05-20 HKT
发布时间：21:01 2026-05-20 HKT

嘉里、信和、太古及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期于今日进行次轮招标，单日售出6伙大宅，套现逾3.3亿元。该批售出单位成交价为3,873.7万至7,367.4万元，呎价为40,351至48,630元。

今批售出的单位同样全数来自「Collection Privée 尊尚系列」，包括3伙4房及3伙3房单位，其中第1B座33楼A室以4,233.8万元售出，呎价44,102元，成交价及呎价创出项目3房单位新高，单位面积960方呎，为3房1套房间隔，单位座向正东，住户可饱覧深水湾及寿臣山景致。

海盈山第4B期提供368个住宅单位，标准单位间隔多元化，涵盖2房至4房，面积为484至1,517方呎，主打2房及3房单位，另设15个特色单位，面积为446至2,291方呎。
 

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