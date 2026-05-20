Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首岸系列累沽553伙 套现逾47亿

新盘速递
更新时间：15:56 2026-05-20 HKT
发布时间：15:56 2026-05-20 HKT

恒基、希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸系列，至今累售553伙，套现逾47亿元，会继续加推余货单位，不排除招标推特色户，下半年料推首岸系列其余2期及旺角利奥坊6期。

恒基物业代理董事及营业 (二) 部总经理韩家辉表示，首岸系列至今累售553伙，套现逾47亿元，平均成交价约850万元，平均成交呎价约2.1万元水平。会继续加推余货单位应市，并考虑以招标形式推出特色单位。

韩家辉指，集团今年暂售2,400伙，套现270亿元，而营业 (二) 部售出单位占其中约1,300伙，套现约160亿元。

未来推盘方面，韩家辉说，下半年会按预售获批情况推出首岸系列余下的2期及4期，另外有机会下半年推出旺角利奥坊系列6期，涉及约120伙，主打中小型单位，示范单位正在筹备中。

恒基物业代理营业(二)部副总经理伦国新表示，首岸至今客源中74%为本地买家，18%为内地客、3%为外地客，其余5%为公司买家。

恒基物业代理营业(二)部副总经理李菲茹就分析指，68%买家选用100天成交期付款计划、15%选用270天计划，其余17%选用建筑期付款计划。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，今年至今一手成交录得超过10,000宗，较上年同期7,800宗急增28%，反映买家对「砖头」充满信心，更恐迟买会贵。租务个案亦有明显上升，相信部分内地生已率先租盘。

为配合首岸销售，中原特意为项目买家推出全新置业优惠，中原九龙董事刘瑛琳说，由即日起至2026年5月31日，经中原购买首岸第3期3房单位的首8名买家，可获赠家电购物礼券，每份价值约1万元，先到先得。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
21小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
4小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
22小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
3小时前
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
5小时前
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
生活百科
23小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
7小时前
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
影视圈
8小时前