首岸系列累沽553伙 套现逾47亿

恒基、希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸系列，至今累售553伙，套现逾47亿元，会继续加推余货单位，不排除招标推特色户，下半年料推首岸系列其余2期及旺角利奥坊6期。

恒基物业代理董事及营业 (二) 部总经理韩家辉表示，首岸系列至今累售553伙，套现逾47亿元，平均成交价约850万元，平均成交呎价约2.1万元水平。会继续加推余货单位应市，并考虑以招标形式推出特色单位。

韩家辉指，集团今年暂售2,400伙，套现270亿元，而营业 (二) 部售出单位占其中约1,300伙，套现约160亿元。

未来推盘方面，韩家辉说，下半年会按预售获批情况推出首岸系列余下的2期及4期，另外有机会下半年推出旺角利奥坊系列6期，涉及约120伙，主打中小型单位，示范单位正在筹备中。

恒基物业代理营业(二)部副总经理伦国新表示，首岸至今客源中74%为本地买家，18%为内地客、3%为外地客，其余5%为公司买家。

恒基物业代理营业(二)部副总经理李菲茹就分析指，68%买家选用100天成交期付款计划、15%选用270天计划，其余17%选用建筑期付款计划。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，今年至今一手成交录得超过10,000宗，较上年同期7,800宗急增28%，反映买家对「砖头」充满信心，更恐迟买会贵。租务个案亦有明显上升，相信部分内地生已率先租盘。

为配合首岸销售，中原特意为项目买家推出全新置业优惠，中原九龙董事刘瑛琳说，由即日起至2026年5月31日，经中原购买首岸第3期3房单位的首8名买家，可获赠家电购物礼券，每份价值约1万元，先到先得。