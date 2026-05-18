ONE STANLEY天际复式大宅1.2亿招标沽 每呎造价3.59万

建灏赤柱超级豪宅ONE STANLEY，项目刚再录得逾亿元的大额成交。建灏投资及销售部董事郑智荣表示，位于12座2楼及3楼B室的5房5套「至尊天际复式大宅」，是日透过招标形式以约1.2亿元售出，新买家采用120天即供付款计划购入大宅，呎价达35,901元。大宅座落项目「Coral Avenue」中心位置，面积为3,337方呎，另连1,476方呎天台，属5房5套连储物套、储物房、衣帽间、私人升降机大堂、庭院及天台户型。据了解，新买家为内地商人。

郑智荣续指，ONE STANLEY早前推出两个全新打造的连家私示范单位，分别为15号洋房及位于第8座天际特色大宅，自开放参观以来，吸引不少客人预约参观，随著多款户型现仅余少量单位或已悉数沽清，可供出售单位越加稀缺， ONE STANLEY价值和吸引力也随之上升，将吸引更多潜在客人关注。

连同上述成交，ONE STANLEY本年至今已售出13个单位，涵盖分层特色大宅及洋房，套现逾12亿元，销售成绩理想。项目属低密度临海豪宅供应，具备难以复制地段及景观优势，在全球高端资产重新配置的大趋势下，市场对优质豪宅资产的殷切需求，加上中美高层会谈释放正面信号，并达成一系列新共识，集团预计整体住宅价格将呈上升趋势，豪宅项目更将看高一线，对在短期内再录得成交充满信心。