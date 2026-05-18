丽新九龙塘豪盘命名博峰 最快月内上楼书

丽新发展的九龙塘广播道豪宅盘，今日正式命名为博峰(MOUNT BROADCAST)，共提供46伙，该盘部署月内上载楼书，预计最快季内推售。

丽新行政总裁陈少华表示，九龙塘为传统豪宅区，区内名校林立 ，其地位与文化底蕴历久弥新，集团于投地期间已看重其地段价值及背景，加上区内逾10年来未有豪宅新盘供应，因此相信会成为市场焦点。

丽新高级副总裁潘锐民指，项目已于今年3月获批预售纸，预计将在月内上楼书，现时待批入伙纸及满意纸，部署最快季内推售。近期豪宅市场有所好转，较去年升逾10%，认为目前属推盘好时机。由于区内已有一段时间未有新盘推售，价钱预计参考九龙区及港岛区豪宅价钱。另外，项目在投得地皮已经接获不少查询，其中不少为内地客，主要因其地区背景对内地客有一定吸引力。

丽新代理助理副总裁黄绮雯说，项目楼高12层，仅提供46伙，主要涵盖3房双套及4房双套间隔，另设特色户。其中标准户设有40伙，分别为20伙3房双套间隔，面积约1,100方呎；及4房双套间隔，面积约1,300方呎。于顶层位置则亦设有4伙天际特色户，面积约2,200方呎，另附连2伙独立洋房，2层楼高，面积约2,600方呎附连花园及天台。项目每户均设有专属私人升降机大堂，另外项目车位比例高于1比1， 而两间独立门牌大屋均配有两个独立车位。