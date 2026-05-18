黄金海湾．珀岸2房650万成交 每呎1.5万
更新时间：09:56 2026-05-18 HKT
发布时间：09:56 2026-05-18 HKT
发布时间：09:56 2026-05-18 HKT
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列，销情保持理想，项目第2期黄金海湾．珀岸，昨日售出1伙2房单位，成交呎价高见1.5万。
黄金海湾．珀岸第1B座22楼C室，单位面积431方呎，属2房连开放式厨房户型，以650.6万售出，成交呎价约15095元。连同项目第1期黄金海湾．意岚在内，项目于刚过去的周末合共售出4伙，成交价介乎323.8万至650.6万，合共套现2086.2万。
黄金海湾系列本月暂售出27个单位，总成交额逾1.38亿，今年以来暂沽111伙，套现逾7.22亿。
位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展，合共提供1323伙。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。该盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，贴心照顾住户各方面生活需要。
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