形瑨加推83伙 每呎均价1.86万

新地旗下荃湾形瑨，周六次轮销售121伙即日沽清，两轮累积套现逾18亿元。发展商随即于今日加推4号价单，涉及87伙，折实平均呎价约18,613元，较上张价单55伙的18,141元高2.6%，发展商指提价主要因应楼层坐向、景观及间隔因素。

折实售价634.78万至729.04万

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，价单第4号单位面积361至364方呎，均属2房开放式厨房间隔，在扣除最高的15%折扣之后，折实售价634.78万至729.04万元，折实呎价约17,535至约20,029元，与之前价单相比，今次推出的单位是因应楼层坐向及景观，以及间隔因素而有约2.6%轻微调整，项目将会在本周尽快推出销售安排及于周末进行发售。