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黄金海湾．意岚录连环成交 呎价最高1.47万

新盘速递
更新时间：09:11 2026-05-17 HKT
发布时间：09:11 2026-05-17 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近期销情理想，连日来均录成交个案，昨日再售出2伙，成交呎价最高1.47万。最新沽出包括5A座10楼G室，面积355方呎，为1房连衣帽间单位，成交价473.3万，呎价约13,332元；而5B座11楼E室，面积220方呎，属开放式间隔，以323.8万成交，呎价约14,718元。

近9成单位饱览青山湾海景

黄金海湾分两期发展，合共提供1,323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘毗邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。
 

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