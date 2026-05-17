黄金海湾．意岚录连环成交 呎价最高1.47万
更新时间：09:11 2026-05-17 HKT
发布时间：09:11 2026-05-17 HKT
发布时间：09:11 2026-05-17 HKT
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近期销情理想，连日来均录成交个案，昨日再售出2伙，成交呎价最高1.47万。最新沽出包括5A座10楼G室，面积355方呎，为1房连衣帽间单位，成交价473.3万，呎价约13,332元；而5B座11楼E室，面积220方呎，属开放式间隔，以323.8万成交，呎价约14,718元。
近9成单位饱览青山湾海景
黄金海湾分两期发展，合共提供1,323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
楼盘毗邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。
最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住 始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
2026-05-15 17:43 HKT
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
2026-05-16 07:00 HKT