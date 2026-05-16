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形瑨次轮发售121伙即日沽清 大手买家逾3000万购4伙两房

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更新时间：15:25 2026-05-16 HKT
发布时间：11:04 2026-05-16 HKT

新地发展的荃湾形瑨以截收5,495票，今日次轮发售121伙，市场消息指，截至下午约3时已全数沽清。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，今早A组时段反应热烈，有一组买家斥资逾3,000万元购入4伙两房单位，同时购入三伙单位的买家亦有6组。B组尚有大量买家正在拣楼中，对今日销情充满信心。

次轮发售121伙，包括33伙一房及88伙两房，面积由273至416方呎，价单定价介乎568.6万至922.5万，价单呎价介乎19791至22500元。扣除最高15%折扣优惠后，折实售价约483.31万至784.12万元，折实呎价16,822至19,125元。

形瑨次轮续分为A组 (2至6伙)及B组（1至2伙）发售。

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