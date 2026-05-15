海盈山4B期招标沽22伙 四房7367万双破顶沽

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期，于今日首推34伙进行招标，单日售出22伙，套现逾11亿元 。该批售出单位成交价3,799万至7,367万元，呎价39,579至48,630元，首批以招标形式售出单位平均面积呎价逾43,000元。有见市场反应热烈，发展商今日正式公布4B期销售安排第2号，以招标形式加推合共22伙四房及三房单位。

售出的单位全数来自「Collection Privée 尊尚系列」，包括13伙四房及9伙三房单位，其中第1A座33楼A室，以7,367万及呎价48,630售出，成交价及呎价均创项目新高，单位面积1,515方呎，为4房双套房间隔，单位座向正东，住户可饱覧深水湾及寿臣山的壮丽景致。

另外，今日发展商加推之单位亦全数来自「Collection Privée 尊尚系列」，分布于第1A座的A及B室，以及1B座A及B室，包括7个四房双套房连工作间、7个四房一套房连工作间及8个三房一套房连工作间。该批单位面积由960至1,517方呎。当中四房单位尊享私人升降机大堂，住户可以由单位大门直达停车场，独享极高私隐度。招标日期由周三(20日) 开始，每个星期 一、星期三及星期五的的上午11时至下午3时接受投标。

海盈山第4B期提供368个住宅单位，标准单位间隔多元化，涵盖两房至四房，面积484至1,517方呎，主打两房及三房单位， 另设15个特色单位，面积446至2,291方呎，迎合不同家庭的生活所需。