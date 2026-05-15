ONE STANLEY天际复式户8776万沽

建灏发展的赤柱临海超级豪宅ONE STANLEY，今日再添新成交。建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目9座2楼及3楼C室天际复式大宅，透过招标形式以8,776万售出，呎价34,201元。

上述天际复式户，面积2,566方呎，属4房4套连储物房、私人升降机大堂、庭院及天台间隔，天台面积1,089方呎，可尽览南海无敌美景。据了解，新买家为内地商人，与家人打算移居香港，并计划为子女入读南区国际名校，参观项目后，钟情项目之无敌海景，同时有不少户外空间可供子女嬉戏，深感同区罕有，故购入作自用。

值得留意，大宅地下层设有尊属门牌及出入口，连接庭院直达私人升降机大堂，升降机可直达大宅每一楼层，大宅2楼为客饭厅层，横向长方形客饭厅空间充裕，并设有露台，可尽览辽阔南海美景；3楼为寝区层，设有4个套房，主人套房预留位置设衣帽间，亦设露台，主人浴室与主人套房景观同向，住户可一边浸浴一边欣赏窗外优美海景。天台空间感十足，背靠山峦面向壮阔海景，尽享背山面海写意生活。连同上述成交，现时全屋苑之相同户型的特色大宅仅余1间可供出售，户型越见珍罕。

郑智荣续指，ONE STANLEY过去四星期接连录得6宗成交，套现近4.3亿元，销售成绩彪炳；多款特色单位及洋房均受富豪买家追捧，不少户型仅余少量单位或已悉数沽清，项目推售至今累售44伙，总成交金额逾45亿元。

此外，随著近月一手住宅市场气氛向好，加上中美高层会谈释放正面信号，并达成一系列新共识，料将有利本港经贸稳定发展，加强投资者信心，预计对本港楼市形成长期利好作用。而本港优质全新海景超级豪宅供应向来稀缺，不少富豪买家纷纷物色心仪豪宅物业，集团对项目充满信心。



