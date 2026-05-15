新盘买卖气氛向好 多个货尾盘加价1%至5% 中小户最受捧

本月新盘销售连环报捷，带动整体买卖气氛，焦点盘频加推应市，售价并作调升，其他新盘货尾单位，亦频调升售价，但加幅普遍在1%至5%以内，以较低加幅测试市场承受力。有业界人士指出，现时楼市气氛向好，楼价指数连升多月，新盘亦乘势加价，但加幅仍保持克制，市场可以承受加幅，无碍销情，相信情况将持续。

启德海湾加价涉46伙

近期多个货尾盘均有调升售价，其中由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，日前公布新一份销售安排，合共推出26伙以招标方式发售外，发展商亦更新旧有价单，调升售价。其中启德海湾第1期调高30伙旧价单单位售价，加幅约2%至3%；启德海湾2期亦同步更新旧价单，并调高其中16伙售价，加幅较高，由1%至5%不等。

项目近月销售成绩理想，昨日亦添2宗成交，均位于启德海湾2期，包括1C座31楼G室及同座30楼F室，面积306及307方呎，分别以657.6万及651万售出，呎价21490及21205元。整个启德海湾本月至今暂售出近70伙，套现超过5.6亿。

启德海湾日前公布推出26伙招标，同步更新价单调升货尾单位售价。

Blue Coast高层海景加价

长实旗下黄竹坑Blue Coast昨日连沽3伙，单日套现超过超过4300万，造价最高为2B座7楼C室，面积747方呎，为3房连套房间，以1572.2512万售出，呎价21048元。

发展商表示，项目昨日连同过去周末合共售出6伙4房户，不足一周累售8伙，套现逾3.2亿，其中成交金额最高单位为位于1A座37楼B室，属4房1套间隔，面积1267方呎，成交价4358.48万，呎价34400元；并表示，项目将于本周六（16日）起 ，将余下极高层海景单位招标意向价上调约5%。

长实同系沙田九肚名日．九肚山，昨日亦售出2座20楼B室，成交价1825万，呎价17331元。发展商并于今日起上调高层3房户售价，加幅逾3%。

海瑅湾34伙划一加1%

信和牵头伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，近期亦作出加价行动，较早前调高合共34伙售价，加幅划一为1%。海瑅湾I加幅轻微，无碍销情，项目本月至今已售出超过60伙，套现超过5.6亿，整个项目推售至今已累售逾720伙，套现超过63亿。

美联高级董事布少明表示，近期新盘销情炽热，发展商均调高旗下新盘售价，就以近期连环推售的焦点项目，加推均有调升售价，但加幅多在5%以内，较为克制，加价后亦无碍销情，可见市场能承受新盘加幅，仍取得沽清成绩。

康城海瑅湾I近期亦作出加价行动，较早前调高合共34伙售价，加幅划一为1%。

MIAMI QUAY限量推57伙

新盘销售成绩理想，发展商纷限量加推发售，会德丰地产旗下启德MIAMI QUAY昨日连环录成交，发展商乘势限量加推57伙发售；同系蓝田KOKO RESERVE亦推出5伙发售。

会德丰地产伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的MIAMI QUAY昨连沽4伙，单日套现逾5400万，其中造价最高为5座8楼A室，面积620方呎，以1496.4万售出，呎价24135元。

MIAMI QUAY 昨日亦随即上载销售安排，推出57伙于下周一（18日）以先到先得方式发售。

同区另一个合作项目DOUBLE COAST I亦添成交，为3座2楼D室，面积480方呎，以918.7万获承接，呎价19140元。

KOKO RESERVE推5伙

会德丰同系KOKO HILLS近期销情不俗，昨日亦增添成交，为KOKO MARE位于9座9楼C室，面积431方呎，属2房户型，以880.1万售出，呎价20420元。发展商昨日亦上载KOKO RESERVE新一份销售安排，推出5伙于下周一（18日）发售。

长实旗下红磡维港．星岸最后一幢洋房亦推出标售；会德丰地产旗下KOKO HILLS 系列项目近期销情趋增，昨日亦限量加推5伙发售。

维港．星岸重推2号洋房

维港．星岸推出招标的洋房为2号屋，面积2196方呎，附设有面积796方呎花园。长实营业部首席经理郭子威表示，洋房为早前挞订后将以招标形式于5月19日重推，现时一手楼市成交持续回升，市场承接力强劲，整体信心逐步回稳，当中豪宅凭借地段稀缺性、资产保值优势，表现跑赢大市，预计今年豪宅造价上升超过10%。