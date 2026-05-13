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壹沐2期次轮售50伙即日售罄 加推50伙应市

新盘速递
更新时间：17:36 2026-05-13 HKT
发布时间：17:36 2026-05-13 HKT

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐2期，今日次轮销售50伙，吸引大量向隅客提早排队轮候登记，现场出现人龙，高峰时录过百位人士排队。

发展商指，次轮销售50伙于一个半小时内火速获全数认购。为迎合向隅客需求，该盘今晚随即再加推第5号价单，涉及50伙单位，涵盖多元户型，满足不同买家需求。

同日，启德THE HENLEY系列亦售出2伙，单日套现约4,357万元，当中1伙单位成交呎价更达34,300元。

今日推售的50伙，包括21伙1房、18伙2房及11伙3房，面积介乎265至512方呎，扣除最高10%折扣优惠后，折实售价约523.8万至1,217.7万元，折实呎价约19,483至24,778元。

入场售价单位为2座10楼M室，面积265方呎，1房间隔，折实售价523.8万元，折实呎价19,766元。售价最高单位为2座30楼A室，面积512方呎，3房间隔，折实售价1,217.7万元，折实呎价23,783元。

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