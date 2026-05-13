壹沐2期次轮售50伙即日售罄

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐2期，今日次轮销售50伙，吸引大量向隅客提早排队轮候登记，现场出现人龙，高峰时录过百位人士排队。

发展商指，次轮销售50伙于一个半小时内火速获全数认购。

今日推售的50伙，包括21伙1房、18伙2房及11伙3房，面积介乎265至512方呎，扣除最高10%折扣优惠后，折实售价约523.8万至1,217.7万元，折实呎价约19,483至24,778元。

入场售价单位为2座10楼M室，面积265方呎，1房间隔，折实售价523.8万元，折实呎价19,766元。售价最高单位为2座30楼A室，面积512方呎，3房间隔，折实售价1,217.7万元，折实呎价23,783元。